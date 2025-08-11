51 perce
Az út szélén szült egy debreceni édesanya - ezt írta a mentőknek!
Egy debreceni édesanya írt levelet a mentőknek. A szülés ugyan nem úgy alakult, ahogy kellett volna, de így is emlékezetes marad.
Egy kedves köszönőlevelet osztott meg az Országos Mentőszolgálat hétfő reggel a közösségi oldalán. Mint kiderült, egy igen szívmelengető eset után érezte úgy az anyuka, hogy írásban is szeretné kifejezni a háláját a debreceni mentősök felé. Mint kiderült, az egyenruhások a nő szülésének levezetésében segítettek, de nem is akárhogy!
Az édesanya leveléből kiderült, két debreceni mentőegység érkezett ki hozzá péntek este, mivel beindult nála a szülés. Kiemelte, le sem tudja írni azt a higgadtságot és nyugodtságot, amivel az életmentők jelen voltak a számára oly különleges helyzetben.
Külön köszönetemet szeretném kifejezni Sz. Attilának, aki rendkívül figyelmes volt és mindenről tájékoztatott bennünket. A kórházba már nem jutottunk el, félreállva az út szélén született meg a kislányom
– emelte ki a nő.
Mint írta, tudja, a legnehezebb hivatások egyike mentősnek lenni: A legfeszültebb pillanatokban is nyugodtnak maradni, a legnehezebb helyzetekben is empatikusnak lenni, a fáradtságot a műszak végén is félretéve összpontosítani.
Az Országos Mentőszolgálat tagjai minden nap bizonyítanak: Amikor nekünk segítenek és amikor szeretteinket látják el. Köszönjük, hogy minden nap számíthatunk rájuk
– zárta sorait.
