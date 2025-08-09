Debrecenből is érkeztek tűzoltók a hajdúszoboszlói szállodához! Mutatjuk, mi történt!

Péntek este füstszagot éreztek egy hajdúszoboszlói szállodában, ezért riasztották a hajdúszoboszlói és a debreceni hivatásos tűzoltókat. A tűzoltók átvizsgálták az épületet. Tűz nem volt az épületben, a füstszag egy meghibásodott lift fékje miatt volt érezhető. A tűzoltók áramtalanították a liftet. Az átvizsgálás idejére negyvenöt ember hagyta el a szálloda épületét egy kis időre – írja ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Pénteken Hajdúszoboszlón a Bajcsy-Zsilinszky utcában, Debrecenben pedig a Nyék utcában kellett faágat levágniuk a hivatásos tűzoltóknak, mert az a közlekedést veszélyeztette.