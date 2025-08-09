augusztus 9., szombat

Emőd névnap

29°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

1 órája

Debrecenből is érkeztek tűzoltók a hajdúszoboszlói szállodához! Mutatjuk, mi történt!

Címkék#debrecen#füst#faág#szálloda#Hajdúszoboszló

Közel ötven személy hagyta el az épületet. Füstszagot éreztek a szálloda épületében.

Haon.hu

Péntek este füstszagot éreztek egy hajdúszoboszlói szállodában, ezért riasztották a hajdúszoboszlói és a debreceni hivatásos tűzoltókat. A tűzoltók átvizsgálták az épületet. Tűz nem volt az épületben, a füstszag egy meghibásodott lift fékje miatt volt érezhető. A tűzoltók áramtalanították a liftet. Az átvizsgálás idejére negyvenöt ember hagyta el a szálloda épületét egy kis időre – írja ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Negyvenöt ember hagyta el a hajdúszoboszlói szálloda területét egy meghibásodott lift miatt
Negyvenöt ember hagyta el a hajdúszoboszlói szálloda területét egy meghibásodott lift miatt
Forrás: Napló-archív

Pénteken Hajdúszoboszlón a Bajcsy-Zsilinszky utcában, Debrecenben pedig a Nyék utcában kellett faágat levágniuk a hivatásos tűzoltóknak, mert az a közlekedést veszélyeztette.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu