1 órája
Sminktündér szállt a debreceni drogériába, a biztonsági őr sem hitte, hogy ekkora felfordulást okoz
Ilyen esetet sem minden nap látnak a rendőrök. A nő az eset után lehet soha többé nem sminkel már.
A 24 éves nő augusztus 26-án délelőtt sétált be az egyik debreceni drogériába. Rövid nézelődést követően megállt a szépségápolási cikkeknél, kibontott két alapozót, majd rövid sminkelést követően visszatette azokat a polcra – számolt be róla a közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség.
Mint írták, a nőt a kijáratnál megállította egy biztonsági őr, de a fiatal nő nem érezte szükségét annak, hogy kifizesse a termékeket. Az időközben kiérkező járőrök igazoltatták, majd előállították a rendőrkapitányságra és lopás miatt hallgatták meg.
Az eljárás során arra is fény derült, hogy a nőnek nem ez volt az első tulajdon elleni cselekménye, ezért a rendőrök gyorsított bírósági eljárást kezdeményeztek ellene és őrizetbe vették.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Ajánljuk még:
Bezár egy népszerű Lidl áruház Hajdú-Biharban! Megkérdeztük, miért döntött így az áruházlánc
Üvegfalnak csapódott egy motoros Debrecenben – fotók és videó a helyszínről!