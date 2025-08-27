augusztus 27., szerda

Nem semmi!

1 órája

Sminktündér szállt a debreceni drogériába, a biztonsági őr sem hitte, hogy ekkora felfordulást okoz

Ilyen esetet sem minden nap látnak a rendőrök. A nő az eset után lehet soha többé nem sminkel már.

Haon.hu

A 24 éves nő augusztus 26-án délelőtt sétált be az egyik debreceni drogériába. Rövid nézelődést követően megállt a szépségápolási cikkeknél, kibontott két alapozót, majd rövid sminkelést követően visszatette azokat a polcra – számolt be róla a közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség.

Nagy bajba került a sminkelés miatt a nő
Nagy bajba került a sminkelés miatt a nő
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint írták, a nőt a kijáratnál megállította egy biztonsági őr, de a fiatal nő nem érezte szükségét annak, hogy kifizesse a termékeket. Az időközben kiérkező járőrök igazoltatták, majd előállították a rendőrkapitányságra és lopás miatt hallgatták meg.

Az eljárás során arra is fény derült, hogy a nőnek nem ez volt az első tulajdon elleni cselekménye, ezért a rendőrök gyorsított bírósági eljárást kezdeményeztek ellene és őrizetbe vették.

