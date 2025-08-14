3 órája
Több millió forint kárt okoztak az elkövetők Hajdú-Biharban
A hajdú-bihari üzlet tulajdonosának szemet szúrt a hiány. Négy embert állítottak elő sikkasztás miatt.
A hajdúnánási rendőrök négy bolti alkalmazottat fogtak el, akiket sikkasztás miatt gyanúsítottak – számolt be róla a police.hu. Mint írják, egy polgári üzlet tulajdonosa tett feljelentést arról a rendőrségen, hogy a bevétele több hete visszaesett és az árukészlete is hiányossá vált.
A bűnügyesek azonnal munkához láttak, és hamar körvonalazódott, hogy az ott dolgozók loptak el pénzt a kasszából, továbbá zárás után ruhákat is magukkal vittek. Munkaadójuknak ezzel több millió forint kárt okoztak.
Beismerték a sikkasztást
A hajdúnánási rendőrök akció keretében három embert a boltban, egyet pedig otthonában fogtak el, majd előállították őket a rendőrkapitányságra. Mindannyiukat gyanúsítottként hallgatták ki sikkasztás miatt, beismerő vallomást tettek.
