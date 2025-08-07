augusztus 7., csütörtök

Sziréna

1 órája

Fel akarták robbantani a Petőfi téri 22 emeletes toronyházat, ki kellett üríteni az épületet

Címkék#Debreceni Járási Ügyészség#rendőrség#Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság#debrecen#bűncselekmény#toronyház

Vádat emelt a Debreceni Járási Ügyészség közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt. Kiderült, milyen büntetés vár a férfira, aki robbantással fenyegetőzött.

Haon.hu

A vádirat szerint a férfi 2024. szeptember 13-án a hajnali órákban Debrecen belvárosában, egy közterületen lévő, nyilvános telefonfülkéből felhívta a segélyhívó központot és a diszpécserrel azt közölte, hogy fel akarja robbantani a huszonkét emeletest, ezt követően megszakította a beszélgetést – számolt be a robbantással fenyegetőző férfi ügyéről a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

Ebből a telefonfülkéből fenyegetőzött a férfi a robbantással
Ebből a telefonfülkéből fenyegetőzött a férfi a robbantással
Forrás: Facebook/Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Ezen bejelentést követően a rendőrség haladéktalanul megkezdte a debreceni ingatlan kiürítését és átkutatását, azonban gyanús csomagot, robbanószerkezetet vagy robbanóanyagot az épületben nem találtak.

Ez vár a robbantással fenyegetőző férfira

Mint írják, a rendőrök ezzel egy időben a vádlottat a bejelentést követően rövid időn belül elfogták Debrecen belvárosában.

Az ügyben a nyomozást a Debreceni Rendőrkapitányság folytatta le.

A Debreceni Járási Ügyészség a vádlottal szemben közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. Vádiratában indítványt tett arra, hogy a járásbíróság a vádlottat felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje.

A rendőrség kiemelte, a közveszéllyel fenyegetés és a hamis bejelentés nemcsak felelőtlen cselekedet, hanem súlyos bűncselekmény, amely komoly jogi következményekkel jár. Az ilyen jellegű hívások elvonják a hatóságok figyelmét a valódi vészhelyzetek kezelésétől, és felesleges riadalmat keltenek a lakosság körében. Kérik, minden esetben csak valós, indokolt helyzetben értesítse a rendőrséget.

