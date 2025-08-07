Fel akarták robbantani a Petőfi téri 22 emeletes toronyházat, ki kellett üríteni az épületet

A vádirat szerint a férfi 2024. szeptember 13-án a hajnali órákban Debrecen belvárosában, egy közterületen lévő, nyilvános telefonfülkéből felhívta a segélyhívó központot és a diszpécserrel azt közölte, hogy fel akarja robbantani a huszonkét emeletest, ezt követően megszakította a beszélgetést – számolt be a robbantással fenyegetőző férfi ügyéről a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

Ebből a telefonfülkéből fenyegetőzött a férfi a robbantással

Forrás: Facebook/Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Ezen bejelentést követően a rendőrség haladéktalanul megkezdte a debreceni ingatlan kiürítését és átkutatását, azonban gyanús csomagot, robbanószerkezetet vagy robbanóanyagot az épületben nem találtak.