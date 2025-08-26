1 órája
Videón a fiatal srác, aki robbantással fenyegetett debreceni éttermeket, mert nem vették fel dolgozni
A fiatal magyarázatot adott arra, miért küldte a leveleket. A robbantással való fenyegetés miatt azonnal feljelentést tettek a rendőrségen.
A nyomozás eddigi adatai szerint a fiatal férfi már korábban is jelentkezett egy debreceni gyorsétterembe egy meghirdetett állásajánlatra. Nem őt választották, de nem adta fel, ahogy lehetősége nyílt, újra elküldte az önéletrajzát. A harmadik visszautasító üzenet után viszont betelt nála a pohár. Ugyancsak e-mailben, az összes ehhez az üzletlánchoz tartozó debreceni éttermet robbantással fenyegette meg, és magyarázatot követelt arra, hogy miért nem vették fel – számolt be róla keddi közleményében a rendőrség.
Hamar elkapták a robbantással fenyegetőző fiatalt
Mint azt a rendőrség közölte, a feljelentés augusztus 25-én, hétfő délután érkezett, a nyomozóknak pedig meglehetősen könnyű dolguk volt, mivel a fiatalember ugyanarról a címről küldte a fenyegetést, mint amiről korábban az önéletrajzát. Kora este kopogtattak a rendőrök az otthonában, lefoglalták a mobiltelefonját és előállították a rendőrkapitányságra.
Kihallgatásán részletes beismerő vallomást tett, csalódottságával és hirtelen jött haragjával magyarázta tettét. A bűnügyesek őrizetbe vették és közveszéllyel fenyegetés miatt indítottak eljárást ellene.
