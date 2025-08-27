augusztus 27., szerda

Ítélet

1 órája

Már el is ítélték a srácot, aki az önéletrajza után már bombafenyegetést küldött a debreceni étteremnek – videóval

Alig néhány nap leforgása alatt megszületett az ítélet. A robbantással fenyegetőző fiú megbánta, amit tett.

Haon.hu

Bíróság elé állítás keretében hozott ítéletet 2025. augusztus 27-én a Debreceni Járásbíróság annak a 18 éves vádlottnak az ügyében, aki gyorséttermek felrobbantásával fenyegetőzött Debrecenben. A tárgyaláson a vádlott elismerte a bűncselekmény elkövetését és megbánó magatartást tanúsított. Tettét azzal magyarázta, hogy arra számított felveszik, mert mindenképp ott akart dolgozni, de az elutasítás miatt nagyon dühös lett – olvasható a Debreceni Törvényszék közleményében.  

A robbantással fenyegetőző fiút szinte azonnal elkapták
A robbantással fenyegetőző fiút már aznap elkapták, amikor a leveleket küldte
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Robbantás egy elutasított jelentkezés miatt?

Mint arról korábban már portálunk is beszámolt, a vádlott 2025. augusztus 14-én 14 órakor jelentkezőként megjelent az egyik debreceni gyorsétterem debreceni munkaügyi irodájában egy meghirdetett éttermi munkatárs pozíció kapcsán. A felvételi eljárás során, az elbeszélgetést követően a vádlott 2025. augusztus 21-én 13 óra 26 perckor a gyorsétteremtől erre a célra rendszeresített e-mail címéről azt a tájékoztatást kapta, hogy nem nyert felvételt a pályázott pozícióra.

Ezt követően a fiatal férfi 2025. augusztus 21-én 17 óra 44 perckor a saját email címéről egy fenyegető tartalmú válaszüzenetet küldött, melyben az összes, ehhez az üzletlánchoz tartozó debreceni éttermet robbantással fenyegette meg, és magyarázatot követelt arra, hogy miért nem vették fel. 

A gyorsétterem e-mail címét kezelő személy 2025. augusztus 25-én bejelentést tett a rendőrségen. A vádlott cselekménye a köznyugalom megzavarására alkalmas volt.

Az eljárás adatai szerint a vádlott már korábban is jelentkezett a debreceni gyorsétterembe, egy meghirdetett állásajánlatra. Akkor sem őt választották, viszont nem adta fel, ahogy lehetősége nyílt, újra elküldte az önéletrajzát. Az újabb visszautasító üzenet után viszont mérgében megírta a robbantással fenyegető üzenetét – emelték ki.

Nem úszta meg büntetés nélkül

Az elsőfokú bíróság a vádlottat közveszéllyel fenyegetés bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt egy év börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztette. A vádlott mellé a bíróság pártfogó felügyeletet is elrendelt.

A Debreceni Járásbíróság ítéletét mind az ügyész, mind a vádlott és védője tudomásul vette, így az jogerőre emelkedett.

