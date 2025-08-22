augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

15°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

1 órája

Kiderült, mit találtak a hajdú-bihari híd lábánál, amiért a környéket is lezárták

Címkék#gránát#Sebes-Körös híd#Újiráz#tűzszerész

Sikerült megállapítani, mire bukkantak. A robbanószerkezetet a honvédség azonosította.

Haon.hu

Mint arról korábban Furák Károly polgármester közösségi oldalán megjelent információk szerint beszámoltunk, az újirázi Körös-híd lábánál egy 10 kg-os világháborús robbanószerkezetet találtak az alacsony vízállásnak köszönhetően csütörtökön. A területet körbe is kerítették, a helyszínre tűzszerészeket riasztottak.

A robbanószerkezetet sikeresen el is szállították
A robbanószerkezetet sikeresen el is szállították
Forrás: Kiss Gábor őrmester

A robbanószerkezetet - amint azt a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a közösségi oldalán írta - Martin László zászlós, a helyszínre érkező tűzszerész járőr parancsnoka azonosította. 

Megállapította, a szerkezet egy második világháborús, amerikai, 75mm-es repesz-romboló gránát. 

A tűzszerész katonák az eszközt biztonságosan elszállították a Magyar Honvédség Központi Gyűjtőhelyére.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu