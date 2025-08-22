Kiderült, mit találtak a hajdú-bihari híd lábánál, amiért a környéket is lezárták

Mint arról korábban Furák Károly polgármester közösségi oldalán megjelent információk szerint beszámoltunk, az újirázi Körös-híd lábánál egy 10 kg-os világháborús robbanószerkezetet találtak az alacsony vízállásnak köszönhetően csütörtökön. A területet körbe is kerítették, a helyszínre tűzszerészeket riasztottak.

A robbanószerkezetet sikeresen el is szállították

Forrás: Kiss Gábor őrmester

A robbanószerkezetet - amint azt a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a közösségi oldalán írta - Martin László zászlós, a helyszínre érkező tűzszerész járőr parancsnoka azonosította.

Megállapította, a szerkezet egy második világháborús, amerikai, 75mm-es repesz-romboló gránát.

A tűzszerész katonák az eszközt biztonságosan elszállították a Magyar Honvédség Központi Gyűjtőhelyére.

