augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

28°
+31
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

1 órája

100 kilós légibombát találtak Debrecenben, ki kellett üríteni a környéket – fotókkal

Címkék#Magyar Honvédség#debrecen#robbanószer

Lezárták a területet Debrecenben. Az építkezések során került elő a feltételezett robbanóeszköz a cívisvárosban.

Haon.hu

Elszállítják a tűzszerészek a Debrecenben előkerült, 100 kilogrammos, második világháborús légibombát - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje az MTI-vel hétfőn délután. Bólyi Bálint főtörzsőrmester elmondta: Debrecenben, a Csata utcai építkezésen földmunkák során került elő a 100 kilogrammos, szovjet légibomba. A bombatest nem tartalmazott robbanóanyagot. Hozzátette: a robbanótestet a tűzszerészek elszállítják a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik. Elmondta azt is, a rendőrség a tűzszerész-művelet idejére mintegy 70 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területet, ezt a zárást mostanra feloldották.

Kiásták a robbanóeszközt Debrecenben
Kiásták a robbanóeszközt Debrecenben
Forrás: Facebook / MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred

Feltételezett robbanóeszközt találtak Debrecenben

Feltételezett robbanóeszközt találtak hétfőn Debrecenben, a rendőrség az azonosítás idejére lezárja a környéket – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje az MTI-vel hétfőn. 

Az építkezések során került elő a feltételezett robbanóeszköz a cívisvárosban
Az építkezések során került elő a feltételezett robbanóeszköz a cívisvárosban
Forrás: Facebook / MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Bólyi Bálint főtörzsőrmester elmondta: Debrecenben a Csata utcai építkezésen földmunkák során került elő a feltételezett robbanóeszköz. Hozzátette: az azonosítás idejére a rendőrség mintegy 70 méteres sugarú körben lezárja és kiüríti a területet.

A Haon érdeklődésére tudatta, még tart a lezárás, ezután azonosíthatják az eszközt a tűzszerészek, akik már a helyszínen vannak. 

A Haonnal a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közölte, kollégáik teljes útlezárás mellett biztosítják a helyszínt.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu