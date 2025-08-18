1 órája
100 kilós légibombát találtak Debrecenben, ki kellett üríteni a környéket – fotókkal
Lezárták a területet Debrecenben. Az építkezések során került elő a feltételezett robbanóeszköz a cívisvárosban.
Elszállítják a tűzszerészek a Debrecenben előkerült, 100 kilogrammos, második világháborús légibombát - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje az MTI-vel hétfőn délután. Bólyi Bálint főtörzsőrmester elmondta: Debrecenben, a Csata utcai építkezésen földmunkák során került elő a 100 kilogrammos, szovjet légibomba. A bombatest nem tartalmazott robbanóanyagot. Hozzátette: a robbanótestet a tűzszerészek elszállítják a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik. Elmondta azt is, a rendőrség a tűzszerész-művelet idejére mintegy 70 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területet, ezt a zárást mostanra feloldották.
Feltételezett robbanóeszközt találtak Debrecenben
Feltételezett robbanóeszközt találtak hétfőn Debrecenben, a rendőrség az azonosítás idejére lezárja a környéket – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje az MTI-vel hétfőn.
Bólyi Bálint főtörzsőrmester elmondta: Debrecenben a Csata utcai építkezésen földmunkák során került elő a feltételezett robbanóeszköz. Hozzátette: az azonosítás idejére a rendőrség mintegy 70 méteres sugarú körben lezárja és kiüríti a területet.
A Haon érdeklődésére tudatta, még tart a lezárás, ezután azonosíthatják az eszközt a tűzszerészek, akik már a helyszínen vannak.
A Haonnal a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közölte, kollégáik teljes útlezárás mellett biztosítják a helyszínt.
