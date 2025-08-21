46 perce
Eltévedt egy túrázó a hajdú-bihari erdőben, rendőrök indultak a keresésére
Egy 66 éves férfi tért le a kijelölt túraútvonalról. A vámospércsi körzeti megbízottak a férfi keresésére indultak.
Eltévedt egy túrázó Hajdú-Biharban, a vámospércsi rendőrök bukkantak a nyomára – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Mint írták, a 66 éves férfi augusztus 18-án dél körül tévedt el egy erdős területen Bagamér mellett, mert letért a kijelölt túraútvonalról.
Az idős férfi nem találta a kiutat, ezért telefonon kért segítséget. A bejelentést követően a vámospércsi körzeti megbízottak azonnal a keresésére indultak, és rövid időn belül megtalálták a bajba jutott kirándulót.
Volt helyismeretük, így a túrázó által körbeírt területrészeket könnyen azonosítani tudták. A rendőrautó szirénáját többször is bekapcsolták, ezzel a kiránduló hozzávetőlegesen be tudta határolni a távolságukat.
A 66 éves férfi szerencsére nem sérült meg, de kimerült és a vize is elfogyott. A rendőrök biztonságban kivezették az erdőből, majd felhívták a figyelmét, hogy a jövőben sose térjen el a turistajelzésektől – olvasható a bejegyzésben.
