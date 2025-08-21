augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

23°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

46 perce

Eltévedt egy túrázó a hajdú-bihari erdőben, rendőrök indultak a keresésére

Címkék#rendőr#Bagamér#Vámospércs

Egy 66 éves férfi tért le a kijelölt túraútvonalról. A vámospércsi körzeti megbízottak a férfi keresésére indultak.

Haon.hu

Eltévedt egy túrázó Hajdú-Biharban, a vámospércsi rendőrök bukkantak a nyomára – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Mint írták, a 66 éves férfi augusztus 18-án dél körül tévedt el egy erdős területen Bagamér mellett, mert letért a kijelölt túraútvonalról.

Eltévedt egy túrázó Hajdú-Biharban, a vámospércsi rendőrök bukkantak a nyomára
Eltévedt egy túrázó Hajdú-Biharban, a vámospércsi rendőrök bukkantak a nyomára
Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség

Eltévedt túrázót kutattak fel a vámospércsi rendőrök

Az idős férfi nem találta a kiutat, ezért telefonon kért segítséget. A bejelentést követően a vámospércsi körzeti megbízottak azonnal a keresésére indultak, és rövid időn belül megtalálták a bajba jutott kirándulót. 

Volt helyismeretük, így a túrázó által körbeírt területrészeket könnyen azonosítani tudták. A rendőrautó szirénáját többször is bekapcsolták, ezzel a kiránduló hozzávetőlegesen be tudta határolni a távolságukat.

A 66 éves férfi szerencsére nem sérült meg, de kimerült és a vize is elfogyott. A rendőrök biztonságban kivezették az erdőből, majd felhívták a figyelmét, hogy a jövőben sose térjen el a turistajelzésektől – olvasható a bejegyzésben.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu