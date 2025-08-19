augusztus 19., kedd

Ez durva!

2 órája

Szúrt sebbel feküdt a férfi nyílt utcán Hajdúszoboszlón! Videón, milyen állapotban találták meg a rendőrök

Címkék#súlyos testi sértés#leszúrt#szurkáló#leszúrta#Hajdúszoboszló

Hajszálon múlt egy férfi élete Hajdúszoboszlón, miután haragosa csavarhúzóval combon szúrta. A rendőrök mentették meg az életét.

Haon.hu

Életet mentettek a rendőrök Hajdúszoboszlón, miután egy birtokvita hevében egy férfi csavarhúzóval szúrta meg 50 éves ismerősét – derült ki a rendőrség keddi közleményéből. Mint írják, a rendőröket 2025. augusztus 16-án este riasztották egy vita miatt. A két fél között szóváltás alakult ki, ezt követően a 30 éves férfi egy csavarhúzóval combon szúrta haragosát.

A rendőrök azonnal megkezdték a férfi ellátását
 A rendőrök azonnal megkezdték a férfi ellátását
Forrás:  Police.hu

A rendőrök nem tétováztak

A sérültnek még volt annyi lélekjelenléte, hogy kimenjen az utcára, ahol a rendőrök azonnal megkezdték a seb ellátását a Police Medic tanfolyamon tanultak szerint. A vérzés intenzitása alapján a szúrás nagy valószínűséggel artériát érhetett, ezért az egyenruhások az autóból elővették az érszorítót és feltették a combjára. 

Az időközben helyszínre érkező mentősök így stabil állapotban tudták kórházba szállítani.

A rendőrök ezt követően felszólították az elkövetőt, hogy jöjjön ki az ingatlanból. A 30 éves férfit elfogták, megbilincselték, majd előállították a rendőrkapitányságra. Ellene súlyos testi sértés miatt indult eljárás.

Az elkövető elfogásáról készült videót itt nézheted meg:

