Szúrt sebbel feküdt a férfi nyílt utcán Hajdúszoboszlón! Videón, milyen állapotban találták meg a rendőrök
Hajszálon múlt egy férfi élete Hajdúszoboszlón, miután haragosa csavarhúzóval combon szúrta. A rendőrök mentették meg az életét.
Életet mentettek a rendőrök Hajdúszoboszlón, miután egy birtokvita hevében egy férfi csavarhúzóval szúrta meg 50 éves ismerősét – derült ki a rendőrség keddi közleményéből. Mint írják, a rendőröket 2025. augusztus 16-án este riasztották egy vita miatt. A két fél között szóváltás alakult ki, ezt követően a 30 éves férfi egy csavarhúzóval combon szúrta haragosát.
A rendőrök nem tétováztak
A sérültnek még volt annyi lélekjelenléte, hogy kimenjen az utcára, ahol a rendőrök azonnal megkezdték a seb ellátását a Police Medic tanfolyamon tanultak szerint. A vérzés intenzitása alapján a szúrás nagy valószínűséggel artériát érhetett, ezért az egyenruhások az autóból elővették az érszorítót és feltették a combjára.
Az időközben helyszínre érkező mentősök így stabil állapotban tudták kórházba szállítani.
A rendőrök ezt követően felszólították az elkövetőt, hogy jöjjön ki az ingatlanból. A 30 éves férfit elfogták, megbilincselték, majd előállították a rendőrkapitányságra. Ellene súlyos testi sértés miatt indult eljárás.
Az elkövető elfogásáról készült videót itt nézheted meg:
