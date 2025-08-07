1 órája
Bankot és dohányboltot is kifosztottak a rablók Hajdú-Biharban – jutalom jár annak, aki segít megtalálni őket
Több éve húzódnak az ügyek. Százezreket fizetne a rendőrség a debreceni rablókért. Ugyan már nincs díjkitűzés, de továbbra is keresik a Poroszlay úti gyilkost is.
Hat díjkitűzés van érvényben Hajdú-Bihar vármegyében; a legtöbb esetben rablók kézre kerítéséért fizetne a rendőrség – összegezte a Cívishír. Nézzük sorban: 2013. április 16-án este egy 55 éves hajdúböszörményi férfi kerékpárral hazafelé tartott, amikor a Batthyány és Kolozsvár utca kereszteződésénél egy mögötte haladó kerékpáros nyaktájékon megütötte, így a férfi sapkája leesett. Az 55 éves sértett amíg kereste a fejfedőt, szidalmazni kezdte a biciklist, aki erre visszament, ököllel bántalmazta, majd amikor a férfi földre került, zsebéből kivette az apróját. A rendőrség kifosztás bűntett gyanúja miatt indított nyomozást a 20-30 év közötti, 175-178 centiméter magas, az átlagosnál vastagabb testalkatú elkövető ellen, aki sötét színű, cipzáras kapucnis felsőt viselt. A Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság 100 ezer forint nyomravezetői díjat fizet annak, aki pontos adatokkal rendelkezik az elkövetőről.
Biztonsági kamera is rögzítette az esetet, de a felvételek alapján sem sikerült megtalálni azt a férfit, aki 2013. augusztus 13-án délelőtt egy fekete-kék színű bukósisakban, kezében tartott – feltehetően – fegyverrel bement egy debreceni pénzintézetbe, és pénzt követelt. Miután megkapta azt, egy robogóval elmenekült a helyszínről. Az elkövető 25-30 év körüli, 180 centiméter magas, vékony testalkatú volt a bűntett elkövetésekor. Hosszú ujjú, kék felsőt, sötétkék, oldalzsebes farmernadrágot és fekete kesztyűt viselt.
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 500 ezer forint nyomravezetői díjat tűzött ki.
Százezer forint ütheti annak a markát, aki érdemi információval rendelkezik arról, hol tartózkodik az a személy, aki 2013. szeptember 12-én délután bement egy hosszúpályi asszony házába, késsel megfenyegette a 89 éves nőt, a pénze átadására szólította fel, majd a zsákmányával együtt elmenekült. A rablóról személyleírást nem közölt a rendőrség.
A pénztáros megnyomta a pánikgombot, így a rabló zsákmány nélkül elmenekült
2013. november 29-én délelőtt egy eddig ismeretlen személy ki akart rabolni egy Füredi úti pénzintézetet. A 45-55 év körüli, 175-180 centiméter magas, normál testalkatú, pirospozsgás arcú férfi fegyverrel vagy annak utánzatával bement az épületbe, és az alkalmazottól pénz követelt. A pénztáros megnyomta a pánikgombot, így a rabló zsákmány nélkül, kerékpárral elmenekült.
A rendőrség félmillió forintot fizet annak, aki felismeri a videón szereplő ismeretlent, aki ellen rablás bűntett kísérlet megalapozott gyanúja miatt nyomoznak.
Ötszázezer forintot kaphat, aki segít kézre keríteni azt a férfit, aki 2016. december 9-én este kirabolta Debrecenben, az Egyetem sugárút és az Ibolya utca sarkán található dohányboltot. Az elkövető fegyverrel vagy annak utánzatával megfenyegette az eladót és a bevételt követelte. Az alkalmazott átadta a pénzt a maszkot viselő elkövetőnek, aki ezután elmenekült. A tettesről a biztonsági kamera is felvételt készített, de mai napig nem találják.
Az elkövetőkről a biztonsági kamera felvételt készített:
Szintén dohányboltot rabolt ki az a férfi, aki fegyverrel vagy annak utánzatával fenyegette meg az eladót 2020. augusztus 28-án este a debreceni Darabos utcában. Az alkalmazott 17 ezer forintot adott át, ezután a férfi elmenekült a vénkerti és libakerti lakótelepek irányába.
A rendőrség 500 ezer forintot fizet annak, aki felismeri a fotón látható, 55-65 év körüli, világoskék inget, farmernadrágot, világosbarna cipőt, fekete baseball sapkát és szájmaszkot viselő személyt.
Már nincs díjkitűzés, de továbbra is keresik a Poroszlay úti gyilkost
Tizenegy éve nem találják azt a személyt, aki meggyilkolt egy 22 éves fiatalt Debrecenben, egy Poroszlay úti társasházban. 2014. július 21-én délután a munkából hazaérő asszony talált rá fia vérbe fagyott holttestére harmadik emelti lakásukban. Később kiderült, a fiatalt egy golfütővel brutális kegyetlenséggel verték halálra, az eszköz is a helyszínen volt, vér borította.
Hamar fény derült rá, hogy az áldozat kábítószer-kereskedő volt, nagy valószínűséggel pedig ismerhette támadóját. Nyomozócsoportot állítottak fel, hogy megtalálják a gyilkost, és egyre több részlet látott napvilágot az áldozatról.
Szerény, csendes fiú volt, aki a meggyilkolása előtt fél évvel kezdte árulni a drogot, hetente több száz embert fogadott a lakásban, olykor ismeretleneket is beengedett. Kínai, nigériai, török és arab ügyfelei is voltak. A rendőrök több száz embert kihallgattak, ötven poligráfos vizsgálatot végeztek és 20 embertől DNS mintát is vettek, de senkit nem gyanúsítottak meg. 2015 novemberében közölték, egy 185-190 centiméter magas, 20-25 év körüli, vékony testalkatú férfit keresnek, aki a bűncselekmény napján a társasház melletti oszlophoz lakatolta a kerékpárját. A férfi a bűncselekmény napján hosszú szárú, sötét árnyalatú nadrágot, hosszú ujjú kapucnis felsőt viselt, valamint egy hátizsák volt nála. Egy talplenyomat alapján szerettek volna azonosítani egy másik személyt is, aki egy Apolló márkájú, 43-as méretű cipőt viselt a bűncselekmény elkövetése során. Továbbá várták egy harmadik férfit jelentkezését, aki a sértett halálát megelőző napokban az áldozat szobájában Camel márkájú cigarettát szívott.
A gyilkossági ügyet a hajdú-bihari nyomozóktól átvette a Készenléti Rendőrség alárendeltségében működő Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztály, jelenleg pedig a Nemzeti Nyomozó Irodánál van folyamatban a büntetőeljárás. Korábban kétmillió forintos nyomravezetői díjat ajánlottak fel, ám időközben ezt visszavonták. Július végén rákérdeztünk, van-e új fejlemény az ügyben, hány ember dolgozik az ügyön, de a nyomozás érdekére tekintettel bővebb tájékoztatást nem adtak.
A díjkitűzés összege annak fizethető ki, aki az elkövető személyével kapcsolatban olyan pontos adatokkal rendelkezik, amelyek segítségével az elkövető azonosítható, bűnösségére a gyanú megalapozottá válik, és információit az eljárás során ismerteti. Szükség esetén az eljáró hatóság a tanú védelmére a szükséges intézkedéseket megteszi. A rendőrség a nyomravezető személyét bizalmasan kezeli. A díjkitűzés visszavonásának jogát a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője fenntartja. A díjkitűzés visszavonásának közzétételét követően a jelentkezés elkésett. A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság kéri, hogy aki a bűncselekményekkel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon (Debrecen, Kossuth utca 20.), vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon vagy a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.
