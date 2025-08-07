Hat díjkitűzés van érvényben Hajdú-Bihar vármegyében; a legtöbb esetben rablók kézre kerítéséért fizetne a rendőrség – összegezte a Cívishír. Nézzük sorban: 2013. április 16-án este egy 55 éves hajdúböszörményi férfi kerékpárral hazafelé tartott, amikor a Batthyány és Kolozsvár utca kereszteződésénél egy mögötte haladó kerékpáros nyaktájékon megütötte, így a férfi sapkája leesett. Az 55 éves sértett amíg kereste a fejfedőt, szidalmazni kezdte a biciklist, aki erre visszament, ököllel bántalmazta, majd amikor a férfi földre került, zsebéből kivette az apróját. A rendőrség kifosztás bűntett gyanúja miatt indított nyomozást a 20-30 év közötti, 175-178 centiméter magas, az átlagosnál vastagabb testalkatú elkövető ellen, aki sötét színű, cipzáras kapucnis felsőt viselt. A Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság 100 ezer forint nyomravezetői díjat fizet annak, aki pontos adatokkal rendelkezik az elkövetőről.

Van olyan rabló, aki évek óta nem került elő. Ez a férfi egy dohányboltot rabolt ki Debrecenben

Forrás: police.hu

Biztonsági kamera is rögzítette az esetet, de a felvételek alapján sem sikerült megtalálni azt a férfit, aki 2013. augusztus 13-án délelőtt egy fekete-kék színű bukósisakban, kezében tartott – feltehetően – fegyverrel bement egy debreceni pénzintézetbe, és pénzt követelt. Miután megkapta azt, egy robogóval elmenekült a helyszínről. Az elkövető 25-30 év körüli, 180 centiméter magas, vékony testalkatú volt a bűntett elkövetésekor. Hosszú ujjú, kék felsőt, sötétkék, oldalzsebes farmernadrágot és fekete kesztyűt viselt.

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 500 ezer forint nyomravezetői díjat tűzött ki.

A rabló egy fekete-kék színű bukósisakban, kezében tartott – feltehetően – fegyverrel bement egy debreceni pénzintézetbe

Százezer forint ütheti annak a markát, aki érdemi információval rendelkezik arról, hol tartózkodik az a személy, aki 2013. szeptember 12-én délután bement egy hosszúpályi asszony házába, késsel megfenyegette a 89 éves nőt, a pénze átadására szólította fel, majd a zsákmányával együtt elmenekült. A rablóról személyleírást nem közölt a rendőrség.

A pénztáros megnyomta a pánikgombot, így a rabló zsákmány nélkül elmenekült

2013. november 29-én délelőtt egy eddig ismeretlen személy ki akart rabolni egy Füredi úti pénzintézetet. A 45-55 év körüli, 175-180 centiméter magas, normál testalkatú, pirospozsgás arcú férfi fegyverrel vagy annak utánzatával bement az épületbe, és az alkalmazottól pénz követelt. A pénztáros megnyomta a pánikgombot, így a rabló zsákmány nélkül, kerékpárral elmenekült.

A rendőrség félmillió forintot fizet annak, aki felismeri a videón szereplő ismeretlent, aki ellen rablás bűntett kísérlet megalapozott gyanúja miatt nyomoznak.

Ötszázezer forintot kaphat, aki segít kézre keríteni azt a férfit, aki 2016. december 9-én este kirabolta Debrecenben, az Egyetem sugárút és az Ibolya utca sarkán található dohányboltot. Az elkövető fegyverrel vagy annak utánzatával megfenyegette az eladót és a bevételt követelte. Az alkalmazott átadta a pénzt a maszkot viselő elkövetőnek, aki ezután elmenekült. A tettesről a biztonsági kamera is felvételt készített, de mai napig nem találják.