augusztus 19., kedd

Huba névnap

27°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szép volt!

1 órája

Csak Debrecenbe akart eljutni az édesanya, amikor megtámadták – most leírta a fia, mit tett ezután a rendőrség

Címkék#rendőrség#rabló#Debrecen#támadás#elfogás

A 67 éves asszony fia megható levélben mondott köszönetet a rendőröknek, akik gyors munkájukkal nemcsak a támadót fogták el, hanem visszaszerezték édesanyja elveszett tárgyait is.

Haon.hu

Egy 67 éves asszonyt támadtak meg augusztus 14-én hajnalban a tiszabecsi buszmegállóban, amikor Debrecenbe indult volna. A rabló lerántotta a táskáját, az asszony pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőrök azonban rövid időn belül elfogták a támadót, és a nyomozás gyorsan eredményt hozott. Az áldozat fia most nyílt levélben mondott köszönetet a rendőröknek.

Egy 67 éves asszony támadt meg egy rabló, mikor épp Debrecenbe indult volna
Egy 67 éves asszony támadt meg egy rabló, mikor épp Debrecenbe indult volna
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A család a köszönőlevelében hangsúlyozta: a helyszínre gyorsan érkező mentőknek köszönhetően az asszony azonnali orvosi ellátást kapott, ami kulcsfontosságú volt a felépülése szempontjából. Hozzátették, bár a sérülések miatt hosszabb gyógyulási folyamat vár az édesanyára, bíznak abban, hogy türelemmel és kitartással teljesen felépül majd.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A rabló elfogása egy óriási megkönnyebbülés

A levélben kiemelték, hogy a rendőrök áldozatos munkája segített abban is, hogy a megtámadott asszony még aznap visszakapja személyes tárgyainak nagy részét: szemüvegét, iratait, mobiltelefonját és gyógyszereit. 

Ez számunkra óriási megkönnyebbülést jelentett a traumát követően, és megerősített bennünket abban, hogy számíthatunk Önökre

 – fogalmaztak.

A fiú külön köszönetet mondott a rendőrök türelméért, alaposságáért és elhivatottságáért, amely – mint írta – biztonságot és erőt adott nekik ebben a nehéz helyzetben. 

Szívből köszönjük, hogy édesanyám mellett álltak, és hogy szakértelmükkel és emberségükkel segítették őt és családunkat

 – áll a levélben.

A család abban is reménykedik, hogy az ügyön dolgozó munkatársak feletteseiktől is megkapják a méltán megérdemelt elismerést. 

Úgy fogalmaztak: a rendőrök példát mutattak a jövő generációjának, hogy érdemes elhivatottan dolgozni a közbiztonságért.

Végül azt kívánták a rendőröknek, hogy erővel, kitartással és hasonló eredményességgel folytassák munkájukat, hiszen – mint írták – számukra is megnyugtató, hogy ilyen szakemberek vigyázzák a térség biztonságát.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu