Csak Debrecenbe akart eljutni az édesanya, amikor megtámadták – most leírta a fia, mit tett ezután a rendőrség

Egy 67 éves asszonyt támadtak meg augusztus 14-én hajnalban a tiszabecsi buszmegállóban, amikor Debrecenbe indult volna. A rabló lerántotta a táskáját, az asszony pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőrök azonban rövid időn belül elfogták a támadót, és a nyomozás gyorsan eredményt hozott. Az áldozat fia most nyílt levélben mondott köszönetet a rendőröknek.

Egy 67 éves asszony támadt meg egy rabló, mikor épp Debrecenbe indult volna

A család a köszönőlevelében hangsúlyozta: a helyszínre gyorsan érkező mentőknek köszönhetően az asszony azonnali orvosi ellátást kapott, ami kulcsfontosságú volt a felépülése szempontjából. Hozzátették, bár a sérülések miatt hosszabb gyógyulási folyamat vár az édesanyára, bíznak abban, hogy türelemmel és kitartással teljesen felépül majd.

A rabló elfogása egy óriási megkönnyebbülés

A levélben kiemelték, hogy a rendőrök áldozatos munkája segített abban is, hogy a megtámadott asszony még aznap visszakapja személyes tárgyainak nagy részét: szemüvegét, iratait, mobiltelefonját és gyógyszereit.

Ez számunkra óriási megkönnyebbülést jelentett a traumát követően, és megerősített bennünket abban, hogy számíthatunk Önökre

– fogalmaztak.

A fiú külön köszönetet mondott a rendőrök türelméért, alaposságáért és elhivatottságáért, amely – mint írta – biztonságot és erőt adott nekik ebben a nehéz helyzetben.

Szívből köszönjük, hogy édesanyám mellett álltak, és hogy szakértelmükkel és emberségükkel segítették őt és családunkat

– áll a levélben.

A család abban is reménykedik, hogy az ügyön dolgozó munkatársak feletteseiktől is megkapják a méltán megérdemelt elismerést.

Úgy fogalmaztak: a rendőrök példát mutattak a jövő generációjának, hogy érdemes elhivatottan dolgozni a közbiztonságért.

Végül azt kívánták a rendőröknek, hogy erővel, kitartással és hasonló eredményességgel folytassák munkájukat, hiszen – mint írták – számukra is megnyugtató, hogy ilyen szakemberek vigyázzák a térség biztonságát.

