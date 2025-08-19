1 órája
Csak Debrecenbe akart eljutni az édesanya, amikor megtámadták – most leírta a fia, mit tett ezután a rendőrség
A 67 éves asszony fia megható levélben mondott köszönetet a rendőröknek, akik gyors munkájukkal nemcsak a támadót fogták el, hanem visszaszerezték édesanyja elveszett tárgyait is.
Egy 67 éves asszonyt támadtak meg augusztus 14-én hajnalban a tiszabecsi buszmegállóban, amikor Debrecenbe indult volna. A rabló lerántotta a táskáját, az asszony pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőrök azonban rövid időn belül elfogták a támadót, és a nyomozás gyorsan eredményt hozott. Az áldozat fia most nyílt levélben mondott köszönetet a rendőröknek.
A család a köszönőlevelében hangsúlyozta: a helyszínre gyorsan érkező mentőknek köszönhetően az asszony azonnali orvosi ellátást kapott, ami kulcsfontosságú volt a felépülése szempontjából. Hozzátették, bár a sérülések miatt hosszabb gyógyulási folyamat vár az édesanyára, bíznak abban, hogy türelemmel és kitartással teljesen felépül majd.
A rabló elfogása egy óriási megkönnyebbülés
A levélben kiemelték, hogy a rendőrök áldozatos munkája segített abban is, hogy a megtámadott asszony még aznap visszakapja személyes tárgyainak nagy részét: szemüvegét, iratait, mobiltelefonját és gyógyszereit.
Ez számunkra óriási megkönnyebbülést jelentett a traumát követően, és megerősített bennünket abban, hogy számíthatunk Önökre
– fogalmaztak.
A fiú külön köszönetet mondott a rendőrök türelméért, alaposságáért és elhivatottságáért, amely – mint írta – biztonságot és erőt adott nekik ebben a nehéz helyzetben.
Szívből köszönjük, hogy édesanyám mellett álltak, és hogy szakértelmükkel és emberségükkel segítették őt és családunkat
– áll a levélben.
A család abban is reménykedik, hogy az ügyön dolgozó munkatársak feletteseiktől is megkapják a méltán megérdemelt elismerést.
Úgy fogalmaztak: a rendőrök példát mutattak a jövő generációjának, hogy érdemes elhivatottan dolgozni a közbiztonságért.
Végül azt kívánták a rendőröknek, hogy erővel, kitartással és hasonló eredményességgel folytassák munkájukat, hiszen – mint írták – számukra is megnyugtató, hogy ilyen szakemberek vigyázzák a térség biztonságát.
