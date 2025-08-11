34 perce
Megvertek, majd kiraboltak egy férfit Debrecenben – hamar intézkedtek a rendőrök – fotókkal, videóval
Hamar elkapták az elkövetőt. A rendőrség rablás bűntette miatt hallgatta ki a hajdúsági férfit.
Egy debreceni rablásról érkezett bejelentés a rendőrségre szombat este. A sértett elmondta, hogy egy férfi cigarettát kért tőle, többször megütötte, majd elvette a napszemüvegét és a kerékpárját - írja a police.hu.
A jelzést követően az egyenruhások adatot gyűjtöttek, és a beszerzett információmorzsák alapján azonnal a támadó keresésére indultak. Rövid időn belül sikerrel jártak, a férfi épp a lopott biciklivel tartott hazafelé, amikor elfogták.
Rablás miatt hallgatták ki a gyanúsítottat
Előállították a 25 éves hajdúböszörményi lakost, majd rablás és súlyos testi sértés miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozók bűnügyi őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását, a kerékpárt és a napszemüveget pedig visszaadták a tulajdonosnak. Az elfogás pillanatairól készült videót itt tudjátok megnézni:
