Megvertek, majd kiraboltak egy férfit Debrecenben – hamar intézkedtek a rendőrök – fotókkal, videóval

Egy debreceni rablásról érkezett bejelentés a rendőrségre szombat este. A sértett elmondta, hogy egy férfi cigarettát kért tőle, többször megütötte, majd elvette a napszemüvegét és a kerékpárját - írja a police.hu.

Rablás miatt tartóztatták le a hajdúböszörményi férfit

Forrás: YouTube/PoliceHungary

A jelzést követően az egyenruhások adatot gyűjtöttek, és a beszerzett információmorzsák alapján azonnal a támadó keresésére indultak. Rövid időn belül sikerrel jártak, a férfi épp a lopott biciklivel tartott hazafelé, amikor elfogták.

Az ellopott napszemüveg

Forrás: Police.hu

Ezzel a kerékpárral közlekedett a rabló, amikor elkapták a rendőrök

Forrás: police.hu

Rablás miatt hallgatták ki a gyanúsítottat

Előállították a 25 éves hajdúböszörményi lakost, majd rablás és súlyos testi sértés miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozók bűnügyi őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását, a kerékpárt és a napszemüveget pedig visszaadták a tulajdonosnak. Az elfogás pillanatairól készült videót itt tudjátok megnézni:

