augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

27°
+39
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

34 perce

Megvertek, majd kiraboltak egy férfit Debrecenben – hamar intézkedtek a rendőrök – fotókkal, videóval

Címkék#rendőrség#Hajdúböszörmény#rablás

Hamar elkapták az elkövetőt. A rendőrség rablás bűntette miatt hallgatta ki a hajdúsági férfit.

Haon.hu

Egy debreceni rablásról érkezett bejelentés a rendőrségre szombat este. A sértett elmondta, hogy egy férfi cigarettát kért tőle, többször megütötte, majd elvette a napszemüvegét és a kerékpárját - írja a police.hu.

Rablás miatt tartóztatták le a hajdúböszörményi férfit
Forrás: YouTube/PoliceHungary

A jelzést követően az egyenruhások adatot gyűjtöttek, és a beszerzett információmorzsák alapján azonnal a támadó keresésére indultak. Rövid időn belül sikerrel jártak, a férfi épp a lopott biciklivel tartott hazafelé, amikor elfogták.

Az ellopott napszemüveg
Forrás:  Police.hu
Ezzel a kerékpárral közlekedett a rabló, amikor elkapták a rendőrök
Ezzel a kerékpárral közlekedett a rabló, amikor elkapták a rendőrök
Forrás: police.hu

Rablás miatt hallgatták ki a gyanúsítottat

Előállították a 25 éves hajdúböszörményi lakost, majd rablás és súlyos testi sértés miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozók bűnügyi őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását, a kerékpárt és a napszemüveget pedig visszaadták a tulajdonosnak. Az elfogás pillanatairól készült videót itt tudjátok megnézni:

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu