Helyi kék hírek

2 órája

Kiderült, ki követhette el a nagydorogi csecsemőgyilkosságot

Címkék#rendőrség#csecsemőgyilkosság#idegenkezűség

Augusztus 20-án tűnt el a kéthetes kisfiú, holtan találták meg. A nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében sajtótájékoztatót tartott a rendőrség.

Haon.hu

Az egész országot megrázta a nagydorogi csecsemőgyilkosság, melynek kapcsán augusztus 22-én tartott sajtótájékoztatót a rendőrség. Mint arról a teol.hu beszámolt,  a Paksi Rendőrkapitányság egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt indított körözési eljárást augusztus 20-án. Az eltűnt csecsemő keresését a rendőrök a kutatómentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg. Végül a délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a gyermek holttestét. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: a település határában találtak meg a csecsemő holttestét
Forrás: police.hu
Forrás: police.hu

Megnevezte a rendőrség a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottját 

A rendőrség sajtótájékoztatójáról a Teol tudósított. A rendőrség képviselői beszéltek a bejelentés körülményeiről, valamint az is elmondták a sajtónak, 

ki az elsődleges gyanúsított a csecsemőgyilkosság ügyében. Erről a Teol cikkében olvashattok

 

 

