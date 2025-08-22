2 órája
Kiderült, ki követhette el a nagydorogi csecsemőgyilkosságot
Augusztus 20-án tűnt el a kéthetes kisfiú, holtan találták meg. A nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében sajtótájékoztatót tartott a rendőrség.
Az egész országot megrázta a nagydorogi csecsemőgyilkosság, melynek kapcsán augusztus 22-én tartott sajtótájékoztatót a rendőrség. Mint arról a teol.hu beszámolt, a Paksi Rendőrkapitányság egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt indított körözési eljárást augusztus 20-án. Az eltűnt csecsemő keresését a rendőrök a kutatómentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg. Végül a délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a gyermek holttestét. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.
Megnevezte a rendőrség a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottját
A rendőrség sajtótájékoztatójáról a Teol tudósított. A rendőrség képviselői beszéltek a bejelentés körülményeiről, valamint az is elmondták a sajtónak,
ki az elsődleges gyanúsított a csecsemőgyilkosság ügyében. Erről a Teol cikkében olvashattok.
