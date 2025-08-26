Elindultak a munkálatok a forgalmas debreceni utcán – fotókkal

Közműépítési munkálatok kezdődtek hétfőn Debrecenben, a Kassai úton. Mint arról már korábban portálunk is beszámolt, emiatt a DKV-buszok egy megállója is kimarad.

A munkálatok miatt megálló is marad ki

Forrás: Katona Ákos

Mint azt a közlekedési vállalat közölte, augusztus 25-én, hétfőn üzemkezdettől, előreláthatólag szeptember 7-én, vasárnap üzemzárásig, a Kassai úton lévő, Árpád tér irányában található Főnix Aréna megállóhelyet ideiglenesen lezárják.

