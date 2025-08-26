3 órája
Elindultak a munkálatok a forgalmas debreceni utcán – fotókkal
A buszok és a trolik menetrendjét is érinti. A munkálatok várhatóan két hétig tartanak.
Közműépítési munkálatok kezdődtek hétfőn Debrecenben, a Kassai úton. Mint arról már korábban portálunk is beszámolt, emiatt a DKV-buszok egy megállója is kimarad.
Mint azt a közlekedési vállalat közölte, augusztus 25-én, hétfőn üzemkezdettől, előreláthatólag szeptember 7-én, vasárnap üzemzárásig, a Kassai úton lévő, Árpád tér irányában található Főnix Aréna megállóhelyet ideiglenesen lezárják.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Elkezdődtek a munkálatok a Kassai útonFotók: Katona Ákos
Ebben az időszakban a 3, 3A, 5, 5A jelzésű trolibuszok, valamint a 22, 22Y, 73, 73A jelzésű autóbuszok a 80 méterrel hátrébb kialakított, ideiglenes megállóhelyen állnak meg.
Ajánljuk még:
Éjszakai sátrazásra készült a pár, debrecenieknek kellett segíteni rajtuk
Hatalmas változás az egyik legnagyobb banknál, rengeteg ember kártyáját tilthatják le még a lejárat előtt