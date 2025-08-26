augusztus 26., kedd

3 órája

Elindultak a munkálatok a forgalmas debreceni utcán – fotókkal

A buszok és a trolik menetrendjét is érinti. A munkálatok várhatóan két hétig tartanak.

Haon.hu

Közműépítési munkálatok kezdődtek hétfőn Debrecenben, a Kassai úton. Mint arról már korábban portálunk is beszámolt, emiatt a DKV-buszok egy megállója is kimarad.

A munkálatok miatt megálló is marad ki
Forrás: Katona Ákos

Mint azt a közlekedési vállalat közölte, augusztus 25-én, hétfőn üzemkezdettől, előreláthatólag szeptember 7-én, vasárnap üzemzárásig, a Kassai úton lévő, Árpád tér irányában található Főnix Aréna megállóhelyet ideiglenesen lezárják.

Elkezdődtek a munkálatok a Kassai úton

Fotók: Katona Ákos

Ebben az időszakban a 3, 3A, 5, 5A jelzésű trolibuszok, valamint a 22, 22Y, 73, 73A jelzésű autóbuszok a 80 méterrel hátrébb kialakított, ideiglenes megállóhelyen állnak meg.

