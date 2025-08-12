Ekkora „mázlit”... Így kerülhetik el a motorosok, hogy keményen megbüntessék őket gyorshajtásért

Nem mindenkit mér be a traffipax? Hogy mi van?! A közelmúltban többször is hírt adtunk már a traffipax és a VÉDA működéséről, szakértőket kérdeztünk meg arról, hogyan és milyen messzire látnak el ezek a sebességmérő eszközök, sőt, akkor is be tudnak-e azonosítani, ha egy az egyik autó egy másik takarásából érkezik. Ezúttal az merült fel, hogy mi történik akkor, ha motoros hajt gyorsan, mert nagy kérdés, hogy a motor rendszámát hogyan fotózzák le. Hogy miért? Kifejtjük!

A traffipax mindig be tudja azonosítani a motor rendszámát?

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Hogyan azonosítják a motor rendszámát?

Néhány nappal ezelőtt foglalkoztunk azzal a témával, hogy mi történik akkor, ha a sofőrök másik jármű mögé „bújnak” az autópályán, gondolván, hogy hátha majd csak az előttük lévő gyorshajtót méri be a traffipax, ők pedig repeszthetnek. Csakhogy ez nem ilyen egyszerű, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) tájékoztatása szerint amennyiben a gyorshajtó jármű helyzete olyan, hogy arról a sebességmérő-berendezés által kibocsátott jelek visszaverődnek, akkor képes bemérni a trükközni próbáló járművet is.