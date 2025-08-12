3 órája
Ekkora „mázlit”... Így kerülhetik el a motorosok, hogy keményen megbüntessék őket gyorshajtásért
Így meg se tudják őket büntetni, és „szabadon” száguldhatnak? Mi történik, ha a traffipax nem látja a motor rendszámát?
A motor rendszáma kulcskérdés abból a szempontból, hogy beazonosítható-e a gyorshajtó
Nem mindenkit mér be a traffipax? Hogy mi van?! A közelmúltban többször is hírt adtunk már a traffipax és a VÉDA működéséről, szakértőket kérdeztünk meg arról, hogyan és milyen messzire látnak el ezek a sebességmérő eszközök, sőt, akkor is be tudnak-e azonosítani, ha egy az egyik autó egy másik takarásából érkezik. Ezúttal az merült fel, hogy mi történik akkor, ha motoros hajt gyorsan, mert nagy kérdés, hogy a motor rendszámát hogyan fotózzák le. Hogy miért? Kifejtjük!
Hogyan azonosítják a motor rendszámát?
Néhány nappal ezelőtt foglalkoztunk azzal a témával, hogy mi történik akkor, ha a sofőrök másik jármű mögé „bújnak” az autópályán, gondolván, hogy hátha majd csak az előttük lévő gyorshajtót méri be a traffipax, ők pedig repeszthetnek. Csakhogy ez nem ilyen egyszerű, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) tájékoztatása szerint amennyiben a gyorshajtó jármű helyzete olyan, hogy arról a sebességmérő-berendezés által kibocsátott jelek visszaverődnek, akkor képes bemérni a trükközni próbáló járművet is.
A motorosok szempontjából pedig különösen érdekes ez a helyzet, ugyanis nekik elöl nincs rendszámuk, csak hátul, így felmerülhet a kérdés, hogy a kétkerekű gyorshajtókat hogyan kérhetik számon, és a traffipax bírságra ítélheti-e őket.
Megkerestük az ORFK-t, akik a következő választ adták:
A rendszám-azonosítás alapja a rendszám felismerése, olvashatósága. Motorkerékpárok esetén a jármű hátulján helyezik el a forgalmi rendszámot, tehát ha a jogsértést csak szemből dokumentálják, akkor nem beazonosítható a jármű üzembentartója/vezetője, kivéve, ha a jogsértés dokumentálását megállítás és helyszíni rendőri intézkedés követi
– tudatták portálunkkal.
Tehát, ha a sebességmérés sikerül is a trafi részéről, de nem sikerül feljegyezni a hátul elhelyezett rendszámot a hatóságnak, akkor bizony a sofőr se lesz meg.
Sebességmérési határok:
Sebességmérési határok:
Lakott területen (50 km/h sebességig):
15-25 km/h túllépés: 50 000 Ft bírság
30-45 km/h túllépés: 70 000 Ft bírság
45-60 km/h túllépés: 100 000 Ft bírság
60-75 km/h túllépés: 140 000 Ft bírság
75 km/h felett: 210 000 Ft-tól 468 000 Ft-ig terjedő bírság
100 km/h felett:
20-35 km/h túllépés: 50 000 Ft bírság
35-50 km/h túllépés: 70 000 Ft bírság
50-65 km/h túllépés: 100 000 Ft bírság
65-80 km/h túllépés: 140 000 Ft bírság
80-95 km/h túllépés: 210 000 Ft bírság
95-110 km/h túllépés: 312 000 Ft bírság
110 km/h felett: 468 000 Ft bírság
