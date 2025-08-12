augusztus 12., kedd

Klára névnap

18°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Traffipax

3 órája

Ekkora „mázlit”... Így kerülhetik el a motorosok, hogy keményen megbüntessék őket gyorshajtásért

Címkék#motoros#gyorshajtás#közlekedés#traffipax

Így meg se tudják őket büntetni, és „szabadon” száguldhatnak? Mi történik, ha a traffipax nem látja a motor rendszámát?

Balogh Efraim
Ekkora „mázlit”... Így kerülhetik el a motorosok, hogy keményen megbüntessék őket gyorshajtásért

A motor rendszáma kulcskérdés abból a szempontból, hogy beazonosítható-e a gyorshajtó

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Nem mindenkit mér be a traffipax? Hogy mi van?! A közelmúltban többször is hírt adtunk már a traffipax és a VÉDA működéséről, szakértőket kérdeztünk meg arról, hogyan és milyen messzire látnak el ezek a sebességmérő eszközök, sőt, akkor is be tudnak-e azonosítani, ha egy az egyik autó egy másik takarásából érkezik. Ezúttal az merült fel, hogy mi történik akkor, ha motoros hajt gyorsan, mert nagy kérdés, hogy a motor rendszámát hogyan fotózzák le. Hogy miért? Kifejtjük!

traffipax, motor rendszám, gyorshajtás, debrecen, haon
A traffipax mindig be tudja azonosítani a motor rendszámát?
Forrás:  Illusztráció/MW-archív

Hogyan azonosítják a motor rendszámát?

Néhány nappal ezelőtt foglalkoztunk azzal a témával, hogy mi történik akkor, ha a sofőrök másik jármű mögé „bújnak” az autópályán, gondolván, hogy hátha majd csak az előttük lévő gyorshajtót méri be a traffipax, ők pedig repeszthetnek. Csakhogy ez nem ilyen egyszerű, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) tájékoztatása szerint amennyiben a gyorshajtó jármű helyzete olyan, hogy arról a sebességmérő-berendezés által kibocsátott jelek visszaverődnek, akkor képes bemérni a trükközni próbáló járművet is.

A motorosok szempontjából pedig különösen érdekes ez a helyzet, ugyanis nekik elöl nincs rendszámuk, csak hátul, így felmerülhet a kérdés, hogy a kétkerekű gyorshajtókat hogyan kérhetik számon, és a traffipax bírságra ítélheti-e őket. 

Megkerestük az ORFK-t, akik a következő választ adták:

A rendszám-azonosítás alapja a rendszám felismerése, olvashatósága. Motorkerékpárok esetén a jármű hátulján helyezik el a forgalmi rendszámot, tehát ha a jogsértést csak szemből dokumentálják, akkor nem beazonosítható a jármű üzembentartója/vezetője, kivéve, ha a jogsértés dokumentálását megállítás és helyszíni rendőri intézkedés követi

 – tudatták portálunkkal.

Tehát, ha a sebességmérés sikerül is a trafi részéről, de nem sikerül feljegyezni a hátul elhelyezett rendszámot a hatóságnak, akkor bizony a sofőr se lesz meg. 

Korábban írtunk róla, bizonyos sebességhatárok túllépésénél milyen büntetés szabható ki, íme:

Sebességmérési határok:

Lakott területen (50 km/h sebességig):

15-25 km/h túllépés: 50 000 Ft bírság
30-45 km/h túllépés: 70 000 Ft bírság
45-60 km/h túllépés: 100 000 Ft bírság
60-75 km/h túllépés: 140 000 Ft bírság
75 km/h felett: 210 000 Ft-tól 468 000 Ft-ig terjedő bírság 
100 km/h felett:
20-35 km/h túllépés: 50 000 Ft bírság
35-50 km/h túllépés: 70 000 Ft bírság
50-65 km/h túllépés: 100 000 Ft bírság
65-80 km/h túllépés: 140 000 Ft bírság
80-95 km/h túllépés: 210 000 Ft bírság
95-110 km/h túllépés: 312 000 Ft bírság
110 km/h felett: 468 000 Ft bírság 

A kiszabott bírságokról pedig itt írtunk: 

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu