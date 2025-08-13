49 perce
10 éves debreceni gyerekhez riasztottak mentőhelikoptert, az utcán esett össze
Egy debreceni család autójából szállt ki a kisfiú, aki összeesett. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Mentőhelikoptert is riasztottak kedd délután egy tízéves debreceni kisfiúhoz Veszprémben – számolt be róla közösségi oldalán a Delta hírek. Információik szerint egy debreceni család autójából szállt ki a kisfiú Veszprémben, az Aréna parkolójában. A fiatal fiú rosszul lett és összeesett.
Mentőhelikopter riasztottak a helyszínre
Mint írják, többen látták, ahogy a kisfiú mellkasát nyomkodják. Az esetnél egy közúti gépjárművezető-oktató is azonnal megállt segíteni. A fiút végül felültették, vízzel locsolták míg a mentő megérkezett. Valószínűleg görcsrohamot kaphatott.
A mentők azt válaszolták, hogy a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak.
A gyermeket stabil állapotban szállítottak földi úton kórházba. A Delta hírek úgy tudja, hogy a kisfiút a veszprémi kórházba szállították.
