10 éves debreceni gyerekhez riasztottak mentőhelikoptert, az utcán esett össze

Mentőhelikoptert is riasztottak kedd délután egy tízéves debreceni kisfiúhoz Veszprémben – számolt be róla közösségi oldalán a Delta hírek. Információik szerint egy debreceni család autójából szállt ki a kisfiú Veszprémben, az Aréna parkolójában. A fiatal fiú rosszul lett és összeesett.

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Mentőhelikopter riasztottak a helyszínre

Mint írják, többen látták, ahogy a kisfiú mellkasát nyomkodják. Az esetnél egy közúti gépjárművezető-oktató is azonnal megállt segíteni. A fiút végül felültették, vízzel locsolták míg a mentő megérkezett. Valószínűleg görcsrohamot kaphatott.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A mentők azt válaszolták, hogy a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak.

A gyermeket stabil állapotban szállítottak földi úton kórházba. A Delta hírek úgy tudja, hogy a kisfiút a veszprémi kórházba szállították.

Augusztus első hetében egy 60 év körüli nő esett össze hajdú-bihari otthonába, a családja azonnal értesítette a mentőket és mentőhelikoptert is riasztottak hozzá: