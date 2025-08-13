augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

33°
+32
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összeesett

49 perce

10 éves debreceni gyerekhez riasztottak mentőhelikoptert, az utcán esett össze

Címkék#debrecen#mentőhelikopter#összeesett

Egy debreceni család autójából szállt ki a kisfiú, aki összeesett. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Haon.hu

Mentőhelikoptert is riasztottak kedd délután egy tízéves debreceni kisfiúhoz Veszprémben – számolt be róla közösségi oldalán a Delta hírek. Információik szerint egy debreceni család autójából szállt ki a kisfiú Veszprémben, az Aréna parkolójában. A fiatal fiú rosszul lett és összeesett. 

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett
A helyszínre mentőhelikopter is érkezett
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Mentőhelikopter riasztottak a helyszínre

Mint írják, többen látták, ahogy a kisfiú mellkasát nyomkodják. Az esetnél egy közúti gépjárművezető-oktató is azonnal megállt segíteni. A fiút végül felültették, vízzel locsolták míg a mentő megérkezett. Valószínűleg görcsrohamot kaphatott.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A mentők azt válaszolták, hogy a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. 

A gyermeket stabil állapotban szállítottak földi úton kórházba. A Delta hírek úgy tudja, hogy a kisfiút a veszprémi kórházba szállították.

Augusztus első hetében egy 60 év körüli nő esett össze hajdú-bihari otthonába, a családja azonnal értesítette a mentőket és mentőhelikoptert is riasztottak hozzá: 

Korábban egy gy 50 év körüli férfi lett rosszul, majd esett össze egy Hajdú-Bihar vármegyei társasház lépcsőházában. Több lakó rögtön a beteghez sietett, akihez miután nem ébredt fel, mentőt hívtak:

Hajdúböszörményben is történt hasonló eset, a Mester utcában, egy mentőhelikopter szállt le a bérházak közötti füves területen:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu