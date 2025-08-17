augusztus 17., vasárnap

A mentő vitte el a focistát a pályáról a hajdú-bihari meccsen

Címkék#Vármegyei I#mentő#megyei foci#Hajdú-Bihar

Szombat délután csapott össze a Monostorpályi SE és a Kabai Meteorit SE csapata. A mérkőzésről az egyik hajdú-bihari játékost a mentő szállította el.

Haon.hu

A vármegyei I. osztály 2. fordulóját játszották le szombaton Hajdú-Biharban. Összesen hat mérkőzést rendeztek meg, többek között a Monostorpályi SE és a Kabai Meteorit SE csapatai között. Kettő-egyre győzött a Kabai Meteorit SE csapata. – Előnyben voltunk, lezárhattuk volna a meccset, de a nagyot küzdő kabai csapat megfordította a meccset. A mérkőzés körülményeiről inkább nem írunk semmit, minden magyarázkodás feleslegesnek tűnne – írta a közösségi oldalán a Monostorpályi SE. Majd arról írtak, mentőre is szükség volt a mérkőzés elején.

Forrás:  Illusztráció / MW-archív

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

 

Mentőre is szükség volt a vármegyei I. osztály mérkőzésen

A Monostorpályi csapata a bejegyzésben kiemelte: 

Ami az eredménynél is fontosabb, az az, hogy csupa szív játékosunkat, Bacsó Attilát a találkozó elején szívfájdalmak miatt le kellett cserélni, a mentő vitte el a pályáról; jelenleg Karcagon vizsgálják ki.

A vármegyei I. osztály 2. fordulójának eredményei itt találhatóak:

