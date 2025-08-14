Súlyosan megégett a kétéves kisfiú, amikor a forró főzőlapra ültették Debrecenben – új információk derültek ki a megrázó esetről

A debreceni férfi felvette, majd a még forró főzőlapra helyezte a síró kétéves kisfiút, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szerzett a megégett gyerek – írta meg portálunk korábban. Az eset tavaly októberben történt, a férfi ellen gondatlan testi sértés miatt indított eljárást a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség. A Tények most új információkat közölt a megrázó történésekről.

A megégett gyerek sebei több hét alatt gyógyultak be, gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt ítélték el a férfit

Forrás: TV2/Tények

A Blikk megkérdezte az édesanyát, aki azt mondta, a kisfiú csupaszon szaladgált a szobában, amikor elkezdett sírni. Ekkor a nagybátyja felvette, azonban elkezdett a fiú kicsúszni a kezéből, ezért a férfi a kerámialapra ültette őt. Az édesanya azonban előtte főzött azon kávét, ezért az még forró volt. A 2 éves gyermek feneke és lába is megsérült. A Tények úgy tudja, másnap vitték a gyereket kórházba, akinek 3 hét alatt gyógyultak be a sebei.

A Debreceni Járási Ügyészség a tettét beismerő férfit védekezésre képtelen személy sérelmére gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétségével találta bűnösnek - mondta Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék szóvivője a Tényeknek.

A férfit 8 hónap fogházbüntetésre ítélték, amit 2 évre felfüggesztettek.

A teljes riportot itt tudjátok megnézni: