Kigyulladt egy autó az M35-ös autópálya hajdú-bihari szakaszán, az egész lángokban állt!

Teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi tegnap este Debrecen közelében, az M35-ös autópálya egyik szakaszán – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángoló járművet. Az eset során senki sem sérült meg.

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Két autó ütközött össze Debrecenben, a Mester és a Csap utca kereszteződésében csütörtökön reggel. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat két embert kórházba szállított.

Avar, gaz és egy családi ház tetőszerkezete égett tegnap Debrecen-Józsán a Rózsavölgy utcában, tegnap délután. A debreceni hivatásos tűzoltók vonultak, akik négy vízsugárral fékezték meg a lángokat.

Ötezer négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet délután Egyek külterületén. Az egyeki önkormányzati, és a tiszafüredi hivatásos tűzoltók, négy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat.

Egyéb beavatkozások:

Lehasadt egy nagyméretű fa egyik ága, emiatt riasztották a debreceni hivatásos tűzoltókat, a Lomnic utcába. Az egységek motoros láncfűrésszel vágták le az ágat.

Leszakadt faágat távolítottak el a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói csütörtökön a Hodászi Lukács és a Kórház utcában Debrecenben. Az egységek motoros láncfűrész segítségével avatkoztak be.

Egy nyolc méter magas fa lehasadt ága miatt riasztották a város hivatásos tűzoltóit Hajdúszoboszlón, a Dankó utcában. Az egység dugólétrán át motoros láncfűrésszel avatkozott be.

Száraz aljnövényzet égett Hajdúhadházon, az Árpád utcában. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a húsz négyzetméteres területet érintő tüzet.

