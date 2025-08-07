augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

26°
+26
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

2 órája

Begyűrűzött Ladányba a mezőgazdász-bűnözés: ha nem kapcsol a gazda, az egész tanyát kilopják alóla

Címkék#rendőrség#lopás#tanya#Püspökladány#bűncselekmény

A férfit nem zavarta, hogy a holmikhoz semmi köze sincs. Lopás miatt őrizetbe is vették.

Haon.hu

Július végén tettek bejelentést a rendőrségre arról, hogy egy püspökladányi tanyán lopás történt. A rendőrök azonnal adatot gyűjtöttek, és rövid időn belül azonosítottak egy helyi lakost, akit kapcsolatba lehetett hozni a bűncselekmény elkövetésével – számolt be róla csütörtökön a közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség.

Lopás miatt tett feljelentést a tanya tulajdonosa
Lopás miatt tett feljelentést a tanya tulajdonosa
Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség

Mint kiderült, a 27 éves férfi egy internetes hirdetésre jelentkezett, és úgy adott el különböző mezőgazdasági gépalkatrészeket, vasanyagokat egy másik férfi birtokáról, hogy azok soha nem voltak a tulajdonában.

Történetében előadta, hogy a tanyát örökölte és már nincs szüksége a tárgyakra, még azok felpakolásában is segített. Közel 1 millió forint kárt okozott, de a nyomozók az ellopott értékek nagyrészét lefoglalták.

Az egyenruhások lopás miatt bűnügyi őrizetbe vették, a bíróság pedig a letartóztatásáról döntött.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu