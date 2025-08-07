2 órája
Begyűrűzött Ladányba a mezőgazdász-bűnözés: ha nem kapcsol a gazda, az egész tanyát kilopják alóla
A férfit nem zavarta, hogy a holmikhoz semmi köze sincs. Lopás miatt őrizetbe is vették.
Július végén tettek bejelentést a rendőrségre arról, hogy egy püspökladányi tanyán lopás történt. A rendőrök azonnal adatot gyűjtöttek, és rövid időn belül azonosítottak egy helyi lakost, akit kapcsolatba lehetett hozni a bűncselekmény elkövetésével – számolt be róla csütörtökön a közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség.
Mint kiderült, a 27 éves férfi egy internetes hirdetésre jelentkezett, és úgy adott el különböző mezőgazdasági gépalkatrészeket, vasanyagokat egy másik férfi birtokáról, hogy azok soha nem voltak a tulajdonában.
Történetében előadta, hogy a tanyát örökölte és már nincs szüksége a tárgyakra, még azok felpakolásában is segített. Közel 1 millió forint kárt okozott, de a nyomozók az ellopott értékek nagyrészét lefoglalták.
Az egyenruhások lopás miatt bűnügyi őrizetbe vették, a bíróság pedig a letartóztatásáról döntött.
