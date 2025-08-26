Olyan jól sült el az apa-fia program, hogy a debreceni bíróságon magyarázkodhatnak miatta

A vádirat szerint a vádlott és 17 éves fia előzetes megbeszélést követően 2024. augusztus 20-án 21 óra 30 perc körüli időben, traktorral megjelentek Hortobágy külterületén a sértett tulajdonában lévő szántóföldön, ahol lucernabálák voltak elhelyezve. A kiskorú a traktor rakodórúdjára megkísérelt felvenni egy 20 ezer forint értékű lucernabálát, miközben apja, a vádlott a jármű közelében figyelt, hogy észleli-e őket valaki – számolt be a lopási ügyről augusztus 26-án a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

Lopásnak indult az ügy, komolyabb dolog lett a vége

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint írták, a vádlott a bálát nem tudta elvinni, mivel a sértett tudomást szerzett a tevékenységükről és rendőri segítséget kért.

A vádlott a tulajdon elleni szabálysértést a nevelése, felügyelete, gondozása alatt álló 18 év alatti gyermekével együtt követte el, ezáltal a szülői felügyeleti jogából fakadó nevelési kötelezettségét súlyosan megszegte, amellyel a kiskorú gyermek erkölcsi fejlődését veszélyeztette.

Az ügyben a nyomozást a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság folytatta le.

A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. A járási ügyészség vádiratában mértékes indítványként azt rögzítette, hogy amennyiben a vádlott beismeri a bűncselekmény elkövetését és lemond a tárgyaláshoz fűződő jogáról, őt a járásbíróság 220 óra közérdekű munka büntetésre ítélje, továbbá 3 év időtartamra tiltsa el őt olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll.

