Trükkös módszerrel próbált lopni egy visszaeső a hajdú-bihari ruhaboltban

A Hajdúböszörményi Járási Ügyészség lopás vétsége miatt emelt vádat az ellen az elkövető ellen, aki a védelmi eszközt a kiszemelt árucikkről letépte – tudatta csütörtökön portálunkkal a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség. Mint írják, a vádirat szerint a vádlott 2025. június 6-án délben egy hajdúböszörményi ruházati üzletben tartózkodott, ahol kinézett magának egy 9.900 forint értékű farmernadrágot. Bevitte egy próbafülkébe, ahol arról letépte az áruvédelmi eszközt, majd a nadrágot felvette és távozott az üzletből.

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A bolt alkalmazottja vette észre a trükkös lopást

A bolti alkalmazott észlelte a lopást, a vádlott után ment és őt a közelben visszatartotta a rendőrség kiérkezéséig. Az ellopott farmernadrágot a rendőrség visszaadta a sértett képviselőjének.

Az áru azonban oly mértékben sérült, hogy eladhatatlanná vált, így a sértett kára nem térült meg.

Az ügyben a nyomozást a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság folytatta le.

A Hajdúböszörményi Járási Ügyészség a vádlott ellen szabálysértési értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége miatt nyújtott be vádiratot a Hajdúböszörményi Járásbíróságra. A járási ügyészség a többszörösen büntetett vádlott vonatkozásában indítványozta, hogy a járásbíróság őt fogházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélje és tiltsa el a közügyek gyakorlásától.

