Újabb titkok kerültek elő a sötét debreceni sufniból, még egy embert elkaptak a rendőrök – videóval

Csütörtökön már beszámoltunk róla, hogy a nyomozók elfogtak két férfit, akik egy debreceni műhelybe törtek be. A lopott értékeket egy romos épületbe rejtették, ahol a bűnügyesek kutatást tartottak és találtak egy fűkaszát is, amely nem ebből a bűncselekményből származott. Így a lopási ügy még nem ért véget.

A férfi lopás miatt kell feleljen

Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség

Mint azt a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség a közösségi oldalán közölte, a rendőrök azonnal az ügy felderítésébe kezdtek és még aznap azonosítottak egy 30 éves helyi lakost. Előállították a Debreceni Rendőrkapitányságra, ahol lopás miatt kihallgatták. Beismerő vallomást tett, és az is kiderült, hogy a kéziszerszámon kívül egy kerékpárt is elvitt korábban.

A tolvaj azért használta ugyanazt a rejtekhelyet, hogy a korábban elfogott 45 éves ismerőse el tudja adni a lopott tárgyakat. A bűnügyesek a fűkaszát lefoglalták és visszaadták a tulajdonosnak, a biciklit azonban már régebben eladták az elkövetők.

A 30 éves férfinek lopás miatt, míg 45 éves társának pénzmosás miatt is felelnie kell.

Ajánljuk még: