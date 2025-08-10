augusztus 10., vasárnap

Eltűnt személy

2 órája

Addig sétált, míg ki nem merült - új részleteket tudtunk meg az eltűnt idős, demens férfi megtalálásáról

Megszólalt Lukács Péter a mentés körülményeiről. A kutató-mentőcsapat vezetője arról is beszélt, hogy a demens személyek gyakran egészen addig sétálnak, amíg teljesen ki nem merül a testük.

Hajnal László

Korábban beszámoltunk arról, hogy Debrecentől távol, a Hosszúpályi úton, egy árok partján találták meg azt az idős férfit, aki csütörtökön késő este tűnt el debreceni otthonából. A keresésben a rendőrség mellett a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület és a Fókusz Mentő-és Segítőkutyás Egyesület is részt vett.

kutató-mentő
A kutató-mentőcsapat négy fővel, két kutyával és két járművel kereste a férfit
Illusztráció:  Napló-archív

A Haon telefonon érte utol vasárnap reggel Lukács Pétert, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület elnökét, aki kérdésünkre beszámolt a keresés részleteiről. Mint mondta, a rendőrségtől pénteken hajnalban fél hét körül kapták a megkeresést, hogy eltűnt László István egy szabadságtelepi utcáról.

Négy fővel, két kutyával, két gépjárművel megkezdtük a vonulást. A helyszíni adatgyűjtés során azt kerestük, mi lehetett az útvonala István bácsinak. A nyomát egészen a Remény utca és a Diószegi út kereszteződéséig tudtuk követni a kamerafelvételek és a szemtanúk elmondása alapján

 – ismertette a kutató-mentők vezetője. Egészen pénteken este sötétedésig folytatták a keresést, de ekkor már semmilyen információ nem volt a férfi hollétéről.

kutató-mentő, mentögyakorlat-Hajduszoboszlo-KA_29
Lukács Péter egy korábbi mentőgyakorlaton
Forrás:  Napló-archív

A kutató-mentők szerint a demensekre jellemző, hogy céltalanul megindulnak 

Lukács Pétertől megtudtuk azt is, hogy megtévesztő értesüléseket is kaptak, miszerint Pacon látták az eltűnt László Istvánt. Ebben a városrészben csaknem 3 órán keresztül kereste a mentőcsapat két rendőri egységgel együtt, valamint rendőrségi drónokat is bevetettek. Pacon semmilyen nyomra nem bukkantak, így utólag sejthető, hogy a téves információ egyáltalán nem a véletlen műve.

Az elnöktől megtudtuk, az elmúlt napokban folyamatos volt a keresés, a Vekeri-tó és Hosszúpályi környékét is átvizsgálták:

Valószínűsíthető, hogy István bácsi folyamatosan gyalogolt, egészen addig, amíg annyira elfáradt, hogy a Hosszúpályi úton végül megállt. A demensekre kifejezetten jellemző viselkedés, hogy megállás nélkül sétálnak, majd egy forgalmas helyen megállnak, és megvárják, amíg valaki megtalálja őket

 – árulta el. Hozzátette, örömmel tölti el, hogy a keresett férfit épségben sikerült megtalálni.

A férfi megtalálásának körülményeiről ebben a cikkben írtunk:

