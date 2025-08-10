2 órája
Addig sétált, míg ki nem merült - új részleteket tudtunk meg az eltűnt idős, demens férfi megtalálásáról
Megszólalt Lukács Péter a mentés körülményeiről. A kutató-mentőcsapat vezetője arról is beszélt, hogy a demens személyek gyakran egészen addig sétálnak, amíg teljesen ki nem merül a testük.
Korábban beszámoltunk arról, hogy Debrecentől távol, a Hosszúpályi úton, egy árok partján találták meg azt az idős férfit, aki csütörtökön késő este tűnt el debreceni otthonából. A keresésben a rendőrség mellett a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület és a Fókusz Mentő-és Segítőkutyás Egyesület is részt vett.
A Haon telefonon érte utol vasárnap reggel Lukács Pétert, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület elnökét, aki kérdésünkre beszámolt a keresés részleteiről. Mint mondta, a rendőrségtől pénteken hajnalban fél hét körül kapták a megkeresést, hogy eltűnt László István egy szabadságtelepi utcáról.
Négy fővel, két kutyával, két gépjárművel megkezdtük a vonulást. A helyszíni adatgyűjtés során azt kerestük, mi lehetett az útvonala István bácsinak. A nyomát egészen a Remény utca és a Diószegi út kereszteződéséig tudtuk követni a kamerafelvételek és a szemtanúk elmondása alapján
– ismertette a kutató-mentők vezetője. Egészen pénteken este sötétedésig folytatták a keresést, de ekkor már semmilyen információ nem volt a férfi hollétéről.
A kutató-mentők szerint a demensekre jellemző, hogy céltalanul megindulnak
Lukács Pétertől megtudtuk azt is, hogy megtévesztő értesüléseket is kaptak, miszerint Pacon látták az eltűnt László Istvánt. Ebben a városrészben csaknem 3 órán keresztül kereste a mentőcsapat két rendőri egységgel együtt, valamint rendőrségi drónokat is bevetettek. Pacon semmilyen nyomra nem bukkantak, így utólag sejthető, hogy a téves információ egyáltalán nem a véletlen műve.
Az elnöktől megtudtuk, az elmúlt napokban folyamatos volt a keresés, a Vekeri-tó és Hosszúpályi környékét is átvizsgálták:
Valószínűsíthető, hogy István bácsi folyamatosan gyalogolt, egészen addig, amíg annyira elfáradt, hogy a Hosszúpályi úton végül megállt. A demensekre kifejezetten jellemző viselkedés, hogy megállás nélkül sétálnak, majd egy forgalmas helyen megállnak, és megvárják, amíg valaki megtalálja őket
– árulta el. Hozzátette, örömmel tölti el, hogy a keresett férfit épségben sikerült megtalálni.
A férfi megtalálásának körülményeiről ebben a cikkben írtunk:
Debrecentől távol, egy árokparton találtak rá az eltűnt idős, demens férfira
Ajánljuk még:
Kiderült, miért állt le az EESZT, közzétették, hogy lehet gyógyszert kiváltani
Eddig legenda volt, mi meg is kóstoltuk a rántott töltött káposztát Kabán – fotókkal, videóval!
Elszabadult a jókedv a szoboszlói reptéren, ami úgy világított szombat este, mint Las Vegas – fotókkal, videóval