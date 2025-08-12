augusztus 12., kedd

Körözés

2 órája

Micsoda? Mobil wc-t és daruláncot köröz a rendőrség Hajdú-Biharban, de van ennél cifrább is!

Nagyot tévedsz, ha azt hiszed, csak személyeket köröz a rendőrség. Szétnéztünk, milyen körözések vannak érvényben Hajdú-Biharban.

Haon.hu
Forrás: Illusztráció/MW-archív

Nem csak veszélyes bűnözőket, eltűnt személyeket, vagy ismeretlen holttesteket köröz a rendőrség. A szerv hivatalos oldalán bárki számára elérhető a különféle körözések listája, mi most a dologkörözések között néztünk szét egy kicsit. Különféle kategóriákat láthatunk, van, ahol az állatokat listázzák, több szarvasmarhát is keresnek például, egy másik aloldalon fegyvereket találunk, vagy éppen ékszereket. A körözött dolgok nyilvántartásának célja az ismeretlen helyen lévő dolog felkutatása, az ismeretlen eredetű dolog azonosítása – a legtöbb esetben eltulajdonított tárgyakról, eszközökről beszélünk, vagy esetleg elhagyottakról.

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Mobil WC-t is köröznek

Az egyéb, egyedi azonosítóval rendelkező dolgok közül csemegéztünk, s találtunk igen meglepő dolgokat a listában. A Debreceni Rendőrkapitányság – mint a körözést elrendelő szerv – többek között keres segwayt, reflektorokat, hosszabbítót és porral oltó készüléket. Több elektromost rollerre is van érvényben körözés, de úgy tűnik, vízórát is loptak már el. 

Az egyik legmeghökkentőbb azonban az, hogy két mobil WC is feltűnik a listában. Valljuk be, azért ezek elemelése jóval körülményesebb, mint egy ütvefúróé vagy egy sarokcsiszolóé. Azt nem tudni, hogy a mobil WC-k üresen vagy éppen „töltött” állapotban voltak-e az eltulajdonítás pillanatában, igen szűk a leírás az adatlapokon, így azt sem tudni, honnan tűntek el.

Orvosi pecsétnyomó is van a listán, sőt 85 darab napelempanel, ha belegondolunk, utóbbiakat elpakolni igen nagy meló lehetett, azt pedig, hogy miért éppen egy daruláncot lop el valaki, már nem is firtatjuk.

A Hajdúnánási Rendőrkapitányság például 18 darab, zöld színű méhkaptárt keres, a berettyóújfalui pedig vízmérő órát, kerti szivattyút, flexet és hidrofort tartállyal. A Püspökladányi RK többek között fűkaszára, láncfűrészre, sarokcsiszolóra, lapvibrátorra, szivattyúra és egy elektromos, háromkerekű mopedre adott ki körözést.

A dologkörözéseknél egyébként több kategóriát találunk:

  • közlekedési eszköz és alkatrész (ezen belül lehet rendszám, hajómotor, járműalkatrész, közúti-, légi-, vízijármű),
  • ipari gép,
  • állat és növény,
  • számítástechnikai és irodai eszköz,
  • mobiltelefon, okosóra, okoseszköz,
  • TV és audioeszköz,
  • háztartási gép, eszköz,
  • kert és barkács,
  • kerékpár,
  • okmány,
  • fegyver,
  • egyéb, egyedi azonosítóval rendelkező dolog (szépség és egészség, értékpapír és egyéb fizetőeszköz, konténer), 
  • ékszer,
  • egyéb, egyedi azonosítóval nem rendelkező dolog.

