1 órája
Nem gondolta túl a rejtegetést a férfi, akinél kábítószert találtak a rendőrök
Újból kattan a bilincs. Többek közt kábítószer birtoklása miatt állította elő a férfit a rendőrség.
Kábítószert találtak rendőrök a kesztyűtartóban annál a férfinál, akit a 4808-as úton ellenőriztek augusztus 12-én – tette közzé a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség a közösségi oldalán.
Kábítószergyanús anyagot foglaltak le
Mint írják, a kollégáik a 4808-as úton láttak el szolgálatot, amikor megállítottak egy gépkocsit kedd délután. A jármű vezetője zavartan viselkedett, és kiderült az is, hogy nincs jogosítványa.
A rendőrök gyanúja hamar beigazolódott, ugyanis az autó átvizsgálásakor közel 60 gramm kábítószergyanús növényi származék került elő a kesztyűtartóból.
A 34 éves férfit előállították, a droggyorsteszt pozitív értéket jelzett. A Debreceni Rendőrkapitányság a sofőr ellen kábítószer birtoklása és járművezetés bódult állapotban bűncselekmény miatt büntető, míg engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési eljárást indított.
Az utóbbi időben több kábítószer-kereskedéssel vádolt személy csukóján is kattant a bilincs. Péládul augusztus 11-én számoltunk be róla, hogy többek között egy hajdúböszörményi férfi is érintett volt a közel 40 millió forint értékkel bíró drogfogás kapcsán.
Nagy bizniszben volt benne a böszörményi férfi, a lefoglalt szajré ára elég lett volna egy családi házra – fotókkal
Pár nappal korábban pedig két polgári dílert állítottak elő a rendőrök, a náluk tartott kutatások során pénzt is foglaltak le.
Még fel sem fogta a polgári férfi, mi történik, már bilincsbe is verték tettéért a rendőrök – videóval
