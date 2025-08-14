Nem gondolta túl a rejtegetést a férfi, akinél kábítószert találtak a rendőrök

Kábítószert találtak rendőrök a kesztyűtartóban annál a férfinál, akit a 4808-as úton ellenőriztek augusztus 12-én – tette közzé a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség a közösségi oldalán.

Kábítószergyanús anyagot foglaltak le a rendőrök a 48-as úton

Forrás: Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség/Facebook

Mint írják, a kollégáik a 4808-as úton láttak el szolgálatot, amikor megállítottak egy gépkocsit kedd délután. A jármű vezetője zavartan viselkedett, és kiderült az is, hogy nincs jogosítványa.

A rendőrök gyanúja hamar beigazolódott, ugyanis az autó átvizsgálásakor közel 60 gramm kábítószergyanús növényi származék került elő a kesztyűtartóból.

A 34 éves férfit előállították, a droggyorsteszt pozitív értéket jelzett. A Debreceni Rendőrkapitányság a sofőr ellen kábítószer birtoklása és járművezetés bódult állapotban bűncselekmény miatt büntető, míg engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési eljárást indított.

