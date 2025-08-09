augusztus 9., szombat

2 órája

Durva dolgok kerültek elő a debreceni autóból egy egyszerű igazoltatás során - fotókkal!

A sofőrt és három utasát is előállították. A kocsiból több kábítószergyanús anyag is előkerült.

Haon.hu

A rendőrök csütörtökön állítottak meg egy autót Debrecenben, a Böszörményi úton. Átvizsgálták az autót, és kábítószergyanús anyagokat, valamint a fogyasztáshoz szükséges eszközöket találtak. A sofőrt és három utasát is előállították, a droggyorsteszt pozitív értékeket jelzett náluk - írja a police.hu.

Igazoltatás közben több kábítószergyanús anyagot is találtak a hajdú-bihari rendőrök
Forrás: illusztráció/MW-archív

A Debreceni Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása miatt indított eljárást, míg a sofőrnek járművezetés bódult állapotban bűncselekmény gyanúja miatt is felelnie kell - tették hozzá.

Több kábítószergyanús anyagot, valamint a fogyasztáshoz szükséges eszközt is találtak a rendőrök
Forrás: Police.hu

A rendőrség elkötelezett a kábítószer elleni küzdelemben

Ahogy eddig, úgy a jövőben is határozott cél a kínálat csökkentése és a terjesztői hálózatok felszámolása.

 A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezúton is felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek és az új pszichoaktív anyagok mindig kétséges összetételűek és eredetűek, ezért élettani hatásuk kiszámíthatatlan, használatuk akár tragikus kimenetelű is lehet - írják.

