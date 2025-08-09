2 órája
Durva dolgok kerültek elő a debreceni autóból egy egyszerű igazoltatás során - fotókkal!
A sofőrt és három utasát is előállították. A kocsiból több kábítószergyanús anyag is előkerült.
A rendőrök csütörtökön állítottak meg egy autót Debrecenben, a Böszörményi úton. Átvizsgálták az autót, és kábítószergyanús anyagokat, valamint a fogyasztáshoz szükséges eszközöket találtak. A sofőrt és három utasát is előállították, a droggyorsteszt pozitív értékeket jelzett náluk - írja a police.hu.
A Debreceni Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása miatt indított eljárást, míg a sofőrnek járművezetés bódult állapotban bűncselekmény gyanúja miatt is felelnie kell - tették hozzá.
A rendőrség elkötelezett a kábítószer elleni küzdelemben
Ahogy eddig, úgy a jövőben is határozott cél a kínálat csökkentése és a terjesztői hálózatok felszámolása.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezúton is felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek és az új pszichoaktív anyagok mindig kétséges összetételűek és eredetűek, ezért élettani hatásuk kiszámíthatatlan, használatuk akár tragikus kimenetelű is lehet - írják.
