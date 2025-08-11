3 órája
Nagy bizniszben volt benne a böszörményi férfi, a lefoglalt szajré ára elég lett volna egy családi házra – fotókkal
Milliós értékben foglalták le a drogot, egy halom pénzt is találtak. A kábítószer-kereskedőkre a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai csaptak le.
Halomban állt a pénz az üzletelés után
Forrás: police.hu
A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói széles körű adatgyűjtés eredményeként azonosítottak egy zalaegerszegi férfit, aki egy budapesti terjesztőtől rendszeresen vásárolt kábítószert, amit helyben továbbértékesített. A rendőrök eljutottak a drogot előállító két személyhez is, akik fővárosi lakásokban készítettek amfetamint tartalmazó folyadékból szilárd halmazállapotú drogot, és azt árulták. A nyomozók a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztálya segítségével 2024. február 13-án csaptak le különböző helyszíneken a gyanúsítottakra – számolt be róla a police.hu.
Mint írták, a dílereknél tartott kutatások során a rendőrség lefoglalt
246, 75 gramm kokaint, 259,4 gramm marihuánát, 1875 ecstasyt, 11 darab LSD-t, közel 8 kilogramm amfetamint, két gépjárművet, a kábítószerek kezeléséhez és árusításához szükséges eszközöket, valamint különböző valutákat is.
A lefoglalt drog feketepiaci értéke megközelíti a 40 millió forintot.
A zalai nyomozók befejezték a négy budapesti, négy zalaegerszegi, egy dabasi és egy hajdúböszörményi férfival szemben kábítószer-kereskedelem bűntett, míg egy fő ellen pénzmosás bűntett miatt folytatott eljárást, és az iratokat megküldték az ügyészségnek.
