Nagy bizniszben volt benne a böszörményi férfi, a lefoglalt szajré ára elég lett volna egy családi házra – fotókkal

Címkék#drog#Hajdúböszörmény#kábítószer

Milliós értékben foglalták le a drogot, egy halom pénzt is találtak. A kábítószer-kereskedőkre a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai csaptak le.

Haon.hu
Halomban állt a pénz az üzletelés után

Forrás: police.hu

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói széles körű adatgyűjtés eredményeként azonosítottak egy zalaegerszegi férfit, aki egy budapesti terjesztőtől rendszeresen vásárolt kábítószert, amit helyben továbbértékesített. A rendőrök eljutottak a drogot előállító két személyhez is, akik fővárosi lakásokban készítettek amfetamint tartalmazó folyadékból szilárd halmazállapotú drogot, és azt árulták. A nyomozók a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztálya segítségével 2024. február 13-án csaptak le különböző helyszíneken a gyanúsítottakra – számolt be róla a police.hu.

Rengeteg kábítószergyanús anyagot foglaltak le
Forrás: police.hu

Mint írták, a dílereknél tartott kutatások során a rendőrség lefoglalt 

246, 75 gramm kokaint, 259,4 gramm marihuánát, 1875 ecstasyt, 11 darab LSD-t, közel 8 kilogramm amfetamint, két gépjárművet, a kábítószerek kezeléséhez és árusításához szükséges eszközöket, valamint különböző valutákat is.

A lefoglalt drog feketepiaci értéke megközelíti a 40 millió forintot.

Több milliót ért a lefoglalt kábítószer
Forrás: police.hu

A zalai nyomozók befejezték a négy budapesti, négy zalaegerszegi, egy dabasi és egy hajdúböszörményi férfival szemben kábítószer-kereskedelem bűntett, míg egy fő ellen pénzmosás bűntett miatt folytatott eljárást, és az iratokat megküldték az ügyészségnek.

