Még fel sem fogta a polgári férfi, mi történik, már bilincsbe is verték tettéért a rendőrök – videóval

Pénzt is foglaltak le tőlük. Két újabb kábítószer-kereskedéssel vádolt személy csukóján kattant a bilincs.

Haon.hu

A hajdúnánási rendőrök olyan információt szereztek, hogy két polgári lakos anyagi haszonszerzés céljából kábítószert árul a településen. A nyomozók minden adatot alaposan megvizsgáltak, majd akciót szerveztek az elfogásukra. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bükk KTA bevetési egységével közösen csaptak le a két férfira augusztus 5-én este. Mindkét dílert előállították, a bűnügyesek a náluk tartott kutatások során pénzt foglaltak le – számolt be róla a police.hu.

A kábítószer-kereskedéssel vádolt személyeket elfogták
Mint írták, a Hajdúnánási Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya kábítószer-kereskedelem bűntette miatt őrizetbe vette a 30 és 46 éves férfit, majd kezdeményezte a letartóztatásukat.

Tovább folyik a küzdelem a kábítószerek ellen

A rendőrség elkötelezett a kábítószer elleni küzdelemben. Ahogy eddig, úgy a jövőben is határozott cél a kínálat csökkentése és a terjesztői hálózatok felszámolása. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezúton is felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek és az új pszichoaktív anyagok mindig kétséges összetételűek és eredetűek, ezért élettani hatásuk kiszámíthatatlan, használatuk akár tragikus kimenetelű is lehet!

Amennyiben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt észlel, vagy arról tudomást szerez, bejelentést tehet a Telefontanú 24 órában elérhető, 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es, ingyenes segélyhívón.

