1 órája
Kerítésszaggató tüskéket ivott a debreceni kőműves, nem csak ez a kék Skoda bánta – fotókon a baleset
A 40 éves férfi munkaadója autóját vitte el engedély nélkül, majd ittas állapotban kerítésnek tolatott
Ittas vezetés: debreceni rendőrök befejezték a nyomozást egy 40 éves férfival szemben, aki ittasan, a tulajdonos tudta nélkül vitt el egy kocsit, majd egy kerítésnek tolatott – olvasható a police.hu-n. Mint írják, még tavaly ősszel érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy valaki egy debreceni ingatlan kerítésének ütközött.
Nem csak az ittas vezetés miatt kell felelnie
Az egyenruhások hamar a helyszínre értek és megtalálták a sofőrt, akinek – mint később kiderült – nem volt vezetői engedélye, és az alkoholszonda pozitív értéket jelzett nála. A rendőrök azt is kiderítették, hogy az autó nem az övé, és engedély nélkül vitte el.
A 40 éves férfi elmondta, hogy egyik ismerősénél végzett kőművesmunkát, és elment egy kisboltba, ahol megivott néhány sört és röviditalt. Miután visszatért dolgozni, elfogyott a cement, majd úgy gondolta, hogy nem gyalog indul a közeli tüzépre, ezért tudtuk nélkül magához vette munkaadói autóját, és azzal hajtott el. Az üzlet zárva volt, és meg akart fordulni, azonban ekkor egy kerítésnek tolatott.
A debreceni nyomozók befejezték a vizsgálatot, és az iratokat megküldték az ügyészségnek.
A férfinak jármű önkényes elvétele és járművezetés ittas állapotban bűncselekmények miatt kell felelnie, továbbá az engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési előkészítő eljárást folytattak vele szemben.
