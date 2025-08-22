augusztus 22., péntek

Kerítésszaggató tüskéket ivott a debreceni kőműves, nem csak ez a kék Skoda bánta – fotókon a baleset

Címkék#Debrecen#ittas vezetés#ittas sofőr#baleset

A 40 éves férfi munkaadója autóját vitte el engedély nélkül, majd ittas állapotban kerítésnek tolatott

Haon.hu

Ittas vezetés:  debreceni rendőrök befejezték a nyomozást egy 40 éves férfival szemben, aki ittasan, a tulajdonos tudta nélkül vitt el egy kocsit, majd egy kerítésnek tolatott – olvasható a police.hu-n. Mint írják, még tavaly ősszel érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy valaki egy debreceni ingatlan kerítésének ütközött.

A férfi ittas vezetés közben egy debreceni ingatlan kerítésének ütközött
Forrás: police.hu

Nem csak az ittas vezetés miatt kell felelnie

Az egyenruhások hamar a helyszínre értek és megtalálták a sofőrt, akinek – mint később kiderült – nem volt vezetői engedélye, és az alkoholszonda pozitív értéket jelzett nála. A rendőrök azt is kiderítették, hogy az autó nem az övé, és engedély nélkül vitte el. 

A 40 éves férfi elmondta, hogy egyik ismerősénél végzett kőművesmunkát, és elment egy kisboltba, ahol megivott néhány sört és röviditalt. Miután visszatért dolgozni, elfogyott a cement, majd úgy gondolta, hogy nem gyalog indul a közeli tüzépre, ezért tudtuk nélkül magához vette munkaadói autóját, és azzal hajtott el. Az üzlet zárva volt, és meg akart fordulni, azonban ekkor egy kerítésnek tolatott.

Megakart fordulni, azonban ekkor egy kerítésnek tolatott
Forrás: police.hu

A debreceni nyomozók befejezték a vizsgálatot, és az iratokat megküldték az ügyészségnek. 

A férfinak jármű önkényes elvétele és járművezetés ittas állapotban bűncselekmények miatt kell felelnie, továbbá az engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési előkészítő eljárást folytattak vele szemben.

