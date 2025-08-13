augusztus 13., szerda

1 órája

Újabb riasztás van érvényben az időjárás miatt Hajdú-Biharban!

Címkék#harmadfokú hőségriasztás#hőség#Hőségriasztás#Hajdú-Bihar

Az ország teljes területére adtak ki riasztást. Csütörtöktől vasárnapig harmadfokú hőségriasztás van érvényben Hajdú-Biharban is.

Haon.hu

Az Országos Tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. legfrissebb előrejelzése alapján augusztus 14-én (csütörtök) 00.00 órától augusztus 17 -én (vasárnap) 24.00 óráig harmadfokú hőségriasztást rendel el az ország teljes területére – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a fokozott hőterhelés miatt különösen fontos, hogy mindenki betartsa az egészségvédelmi és biztonsági ajánlásokat.

Harmadfokú hőségriasztás van érvényben
Harmadfokú hőségriasztás van érvényben 
Fotó: Vida Marton Peter / Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

A harmadfokú hőségriasztás a legmagasabb figyelmeztetési szint, ekkora hőség már mindenki számára jelentős egészségügyi kockázatot jelent, még jó általános állapot mellett is. A következő napokban a napi középhőmérséklet több helyen meghaladhatja a 27 Celsius-fokot, a legmelegebb órákban akár 35 Celsius-fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. 

A rendkívüli melegben a szervezet gyorsan kimerül, a folyadék- és ásványianyag-vesztés pedig hamar rosszulléthez vezethet. Az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A hétvégére és a nyári szabadtéri programokra – fesztiválokra, sporteseményekre, strandolásra – indulóknak érdemes tudatosan felkészülni a kánikulára. A legforróbb órákban kerüljék a tűző napot, keressenek árnyékot, vagy hűtött helyiséget.

Kiemelten fontos, hogy gyermekeket, időseket, betegeket vagy háziállatokat soha ne hagyjanak zárt járműben, még rövid időre sem. A járművek belső hőmérséklete percek alatt életveszélyes szintre emelkedhet. Ha bárki autóban hagyott embert vagy állatot lát, hívja a 112-es segélyhívószámot.

Utazás, vagy kirándulás során, illetve fesztiválon célszerű jól zárható hűtőtáskában tárolni az élelmiszereket.

A hőség miatt tűzgyújtási tilalom van érvényben

Vasárnap óta az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol nem tanácsos tüzet gyújtani. Saját kertben szabad bográcsozni, grillezni, de a tüzet ne hagyják felügyelet nélkül. Idén már 8106 tűz keletkezett a szabadban, 55 ember megsérült, a leégett terület nagysága 93 millió négyzetméter.

A nagy hőségben csökkenhet a kémény huzathatása, így ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak, szén-monoxid keletkezhet. Idén nyáron már 245 helyre riasztották a tűzoltókat szén-monoxid miatt.

Ne feledjük: a kisgyermekek, idősek és krónikus betegek különösen érzékenyek a hőterhelésre. Gondoskodjunk róluk, és figyeljünk egymásra – a hőségben az odafigyelés és a megelőzés életet menthet.

Az aktuális hőségriasztásokkal és egyéb veszélyjelzésekkel kapcsolatos információk a katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazásán keresztül valós időben elérhetők. Az applikáció használata segít felkészülni a szélsőséges időjárási helyzetekre, így mindenki időben megteheti a szükséges óvintézkedéseket.

