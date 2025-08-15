augusztus 15., péntek

Harcsák helyett nem várt látogatói voltak a debreceni horgásznak

Egy hajdú-bihari csatornában érte a meglepetés a férfit. A debreceni horgászt közokirat-hamisítás miatt állították elő.

Haon.hu

Hivatásos halőrök tettek bejelentést júniusban arról, hogy egy férfi más nevére kiállított engedéllyel pecázott egy Hortobágy-közeli csatornán. A rendőrök azonnal a helyszínre mentek és elszámoltatták a horgászt – közölte a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán.

Mint kiderült, a debreceni lakos azért adta át a barátja okmányait ellenőrzéskor, mert őt korábban eltiltották a horgászattól, és nem rendelkezett semmilyen érvényes engedéllyel. A járőrök az 56 éves férfit előállították és közokirat-hamisítás miatt kihallgatták.
A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság az eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az ügyészségnek.

