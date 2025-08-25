Új részletek a ballon debreceni kényszerleszállásáról, megszólalt a pilóta és egy szemtanú is

Vasárnap beszámoltunk arról, hogy a délutáni órákban egy hőlégballon – feltehetőleg műszaki hiba miatt – kényszerleszállást hajtott végre Debrecenben. Az esetre városszerte sokan felfigyeltek, többek közt a Dobozi lakótelepen is megközelítette a házakat, és a gázpalack zajára a lakók az utcára vonultak, végül a Böszörményi útból nyíló Hősök utcában ért földet a ballon.

Kényszerleszállás Debrecenben - lakóházak között ért földet egy hőlégballon

Forrás: Vida Márton Péter

A Haon hétfőn délelőtt a landolás helyszínén járt, ahol a kényszerleszállás nyomait mindössze a rendőri helyszínelés során az aszfaltra krétával felfestett jelzések őrizték. Sikerült megszólaltatnunk az egyik lakót, aki végigkísérte az eseményeket. Érdeklődésünkre elmondta, arra lettek figyelmesek késő délután, hogy egy fülsüketítő, szakaszos zaj hallatszott a Böszörményi út felől. Az utcára kiérve látták, ahogy próbálnak életet lehelni a ballonba, de az folyamatosan süllyedt.

A tízemeletesnek majdnem neki is csapódtak, fél méterrel mentek el felette. Végül az utcán landoltak, de olyan sebességgel értek földet, hogy a kosár fel is borult. Körülbelül heten lehettek benne, akik egyből ki is ugrottak, és próbálták megfogni a kosarat, de az rángatta őket jobbra-balra. A ballon is himbálózott a levegőben, az egyik kertről a másik épületre dőlt. Nagyon nehezen fogták meg. Nem sok híja volt, hogy levigyék a tetőt, de végül a házban nem okozott kárt. Az oszlopon lévő vezetékekre szállt rá a hőlégballon, azt rongálta meg, ezért három órán keresztül nem volt áram

– mondta a férfi, aki végül kihívta a rendőröket. Úgy véli, nem szerencsés a helyzet, de ebből sokkal nagyobb tragédia is lehetett volna.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!