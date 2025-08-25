31 perce
Új részletek a ballon debreceni kényszerleszállásáról, megszólalt a pilóta és egy szemtanú is
Megszólalt egy szemtanú és a pilóta is. Azt is megtudtuk, hogy a rendőrség milyen minőségben indított eljárást a hőlégballon ügyében.
Vasárnap beszámoltunk arról, hogy a délutáni órákban egy hőlégballon – feltehetőleg műszaki hiba miatt – kényszerleszállást hajtott végre Debrecenben. Az esetre városszerte sokan felfigyeltek, többek közt a Dobozi lakótelepen is megközelítette a házakat, és a gázpalack zajára a lakók az utcára vonultak, végül a Böszörményi útból nyíló Hősök utcában ért földet a ballon.
A Haon hétfőn délelőtt a landolás helyszínén járt, ahol a kényszerleszállás nyomait mindössze a rendőri helyszínelés során az aszfaltra krétával felfestett jelzések őrizték. Sikerült megszólaltatnunk az egyik lakót, aki végigkísérte az eseményeket. Érdeklődésünkre elmondta, arra lettek figyelmesek késő délután, hogy egy fülsüketítő, szakaszos zaj hallatszott a Böszörményi út felől. Az utcára kiérve látták, ahogy próbálnak életet lehelni a ballonba, de az folyamatosan süllyedt.
A tízemeletesnek majdnem neki is csapódtak, fél méterrel mentek el felette. Végül az utcán landoltak, de olyan sebességgel értek földet, hogy a kosár fel is borult. Körülbelül heten lehettek benne, akik egyből ki is ugrottak, és próbálták megfogni a kosarat, de az rángatta őket jobbra-balra. A ballon is himbálózott a levegőben, az egyik kertről a másik épületre dőlt. Nagyon nehezen fogták meg. Nem sok híja volt, hogy levigyék a tetőt, de végül a házban nem okozott kárt. Az oszlopon lévő vezetékekre szállt rá a hőlégballon, azt rongálta meg, ezért három órán keresztül nem volt áram
– mondta a férfi, aki végül kihívta a rendőröket. Úgy véli, nem szerencsés a helyzet, de ebből sokkal nagyobb tragédia is lehetett volna.
Videó készült a debreceni hőlégballon kényszerleszállásáról!
Irányított sodródás volt a pilóta szerint
Sikerült elérnünk a hőlégballon pilótáját is, Végh Sándor részletesen beszámolt a történtekről:
Felszállás előtt tájékoztatást kértünk a debreceni repülőtértől arról, hogy milyen szelek várhatóak a környéken. Közölték, hogy váltakozó széljárás várható, illetve a telefonos időjárás applikációk is azt mutatták, hogy gyenge légmozgásra lehet számítani
– vázolta fel. Emiatt döntött úgy, hogy Ondódra települnek ki, Debrecentől tisztes távolságba, hogy az instabil szél még véletlenül se sodorja a város felé. Felszállás után azonban kiderült, hogy a széljárás markánssá fokozódott, ezért emelkedni kezdett, 500 méteres magasságban pedig már 12 kilométer per órával tartott Debrecen irányába.
Kényszerleszállás DebrecenbenFotók: Vida Márton Péter
– Ezzel a sebességgel kényelmesen át tudtam volna repülni a várost, a leszállást a Sámsoni út külterületi részén terveztem, azonban az Árpád tér környékén gyengévé, változó irányúvá vált a szél, ezért süllyedni kezdtem, hogy megnézzem, alacsonyabb magasságban is hasonló-e a széljárás – írta le.
Ezután 50-60 méteres körben mozgott 2-3 kilométeres óránkénti sebességgel. Végül 30 méteres magasságban sikerült találnia egy nyugati szelet, ami visszafelé vitte Ondód irányába. Ekkor azonban már látható volt, hogy az üzemanyag nem lesz elegendő ahhoz, hogy kirepüljön a városból, ezért az első adandó alkalommal elvégezte a leszállást.
Megemlítette, egyórás időtartamra tervezték az utazást, és kétórányi üzemanyaggal indultak el, felkészülve egy esetleges váratlan helyzetre.
Kényelmesen, irányított körülmények között le tudtam szállni a Hősök utcában. Az utasok a landolást és a teljes utazást is nagyon élvezték. A leszállás után megvártuk a kísérőcsapatot, addig a ballon az utca közepén állt, utána az utasok is segítettek összecsomagolni
– mondta. Végh Sándor szerint pánikhangulat nem uralkodott, ugyan kényszerleszállást kellett végrehajtani, de elmondása alapján ez nem jelenti azt, hogy vészhelyzet lett volna.
Szerinte az épületeket sem veszélyeztették, hiszen végig úgy repültek, hogy alacsony magasságban, de a házakat elkerülve közelítsék meg a leszállási pontot. Mint fogalmazott, ez egyfajta irányított sodródás volt.
Az esetet Vajna Péter is videóra vette, a felvétel alább látható:
A rendőrség vizsgálja a hőlégballon esetét
Megkérdeztük az Országos Mentőszolgálat sajtóügyeletét, akik kérdésünkre közölték, a mentőket nem riasztották a helyszínre, tehát személyi sérülés valóban nem történt. Megkerestük a rendőrséget is, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Sajtóosztálya válaszában közölte, a Debreceni Rendőrkapitányság légi közlekedés veszélyeztetése bűntett miatt indított eljárást és vizsgálja az eset pontos körülményeit.
Különös egybeesés, hogy éppen egy nappal korábban, Angliában is hasonló eset történt, miután egy hőlégballon kényszerleszállást hajtott végre a bedfordi Bower Streeten. Erről a BBC számolt be a napokban. A ballon a debrecenihez hasonlóan a lakóházak között ért földet, habár eredetileg a közeli Russell Parkban ért volna véget az útja. A légi járműnek egy járókelő segített a problémamentes landolásban: az illető éppen a kutyáját sétáltatta, amikor meglátta a bajba jutott ballont, megragadta a vezetőkötelét, és a földre húzta.
