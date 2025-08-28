Valami történik Hajdúhadháznál – nagy lehet a készültség, a helikoptert is felküldték!

Rendőrségi helikopter jelent meg csütörtök reggel Hajdúhadház felett – számolt be róla a Hadházon Hallottam Facebook-csoport egyik tagja. A rendőrség helikoptere a feltöltött fotók tanúsága szerint több kört is lerótt a város felett.

Forrás: Facebook / Hadházon Hallottam

A város csoportjában több lakó is arról számolt be, a reggeli órákban többfelé is hallani lehetett a rendőrség helikopterét.

Információink szerint a területen összehangolt rendőrségi akció zajlik.

