Sziréna
2 órája
Valami történik Hajdúhadháznál – nagy lehet a készültség, a helikoptert is felküldték!
Nagy lehet a készültség, több fotó is készült már a Hajdúhadház felett köröző rendőrségi helikopterről.
Rendőrségi helikopter jelent meg csütörtök reggel Hajdúhadház felett – számolt be róla a Hadházon Hallottam Facebook-csoport egyik tagja. A rendőrség helikoptere a feltöltött fotók tanúsága szerint több kört is lerótt a város felett.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A város csoportjában több lakó is arról számolt be, a reggeli órákban többfelé is hallani lehetett a rendőrség helikopterét.
Információink szerint a területen összehangolt rendőrségi akció zajlik.
