2 órája

Valami történik Hajdúhadháznál – nagy lehet a készültség, a helikoptert is felküldték!

Nagy lehet a készültség, több fotó is készült már a Hajdúhadház felett köröző rendőrségi helikopterről.

Haon.hu

Rendőrségi helikopter jelent meg csütörtök reggel Hajdúhadház felett – számolt be róla a Hadházon Hallottam Facebook-csoport egyik tagja. A rendőrség helikoptere a feltöltött fotók tanúsága szerint több kört is lerótt a város felett.

Rendőrségi helikopter jelent meg csütörtök reggel Hajdúhadház felett 
Rendőrségi helikopter jelent meg csütörtök reggel Hajdúhadház felett 
Forrás: Facebook / Hadházon Hallottam

A város csoportjában több lakó is arról számolt be, a reggeli órákban többfelé is hallani lehetett a rendőrség helikopterét.

Rendőrségi helikopter körözött csütörtök reggel Hajdúhadház fölött
Forrás: Facebook / Hadházon Hallottam

Információink szerint a területen összehangolt rendőrségi akció zajlik.

