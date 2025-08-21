Halálos tömegszerencsétlenség történt Hajdú-Bihar határában, ketten a helyszínen életüket vesztették

Halálos tömegszerencsétlenség történt Nyírmihálydi és Nyírgelse között, a 471-es út 35-ös kilométerszelvényének közelében, ahol csütörtök délután egy mikrobusz és egy személyautó ütközött – számolt be róla a szon.hu. Információik szerint összesen tizenketten sérültek meg a balesetben, ketten életüket vesztették. A helyszínre riasztottak két mentőhelikoptert és több mentőegységet.

Halálos tömegszerencsétlenség történt Hajdú-Bihar határában

Forrás: szon.hu / Sipeki Péter

A teljes cikk és fotók a balesetről a Szabolcs Online oldalán található.

