augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

21°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Halálos tömegszerencsétlenség történt Hajdú-Bihar határában, ketten a helyszínen életüket vesztették

Címkék#mentőhelikopter#tömegbaleset#halálos baleset#baleset

Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére. Halálos tömegszerencsétlenség történt Hajdú-Bihar határában.

Halálos tömegszerencsétlenség történt Nyírmihálydi és Nyírgelse között, a 471-es út 35-ös kilométerszelvényének közelében, ahol csütörtök délután egy mikrobusz és egy személyautó ütközött – számolt be róla a szon.hu. Információik szerint összesen tizenketten sérültek meg a balesetben, ketten életüket vesztették. A helyszínre riasztottak két mentőhelikoptert és több mentőegységet.

Halálos tömegszerencsétlenség történt Hajdú-Bihar határában
Halálos tömegszerencsétlenség történt Hajdú-Bihar határában
Forrás: szon.hu / Sipeki Péter

A teljes cikk és fotók a balesetről a Szabolcs Online oldalán található.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu