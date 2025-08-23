augusztus 23., szombat

Tragédia

1 órája

Felfoghatatlan: 2 nap alatt 4 ember vesztette életét halálos balesetben Hajdú-Bihar közelében

Rengetegen megsérültek, többen pedig meghaltak. Alig két nap leforgása alatt három halálos baleset is történt a vármegye közelében.

Haon.hu

Két nap alatt három halálos baleset történt Hajdú-Bihar szomszédságában. Csütörtök délután egy mikrobusz és egy személyautó karambolozott Nyírmihálydi és Nyírgelse között, a 471-es út 35-ös kilométerszelvényének közelében. A halálos tömegszerencsétlenség a szon.hu legfrissebb információi szerint 12 embert érintett, az autóban utazó három személy közül ketten - egy nő és egy férfi - életüket vesztették, további 9 ember került kórházba, közülük heten már hazamehettek.

Csütörtökön Nyírmihálydi és Nyírgelse között történt halálos baleset
Forrás: Sipeki Péter / szon.hu
Forrás: Sipeki Péter / szon.hu

A helyszínen készült megrázó fotókat a szon.hu cikkében tekinthetik meg. 

Néhány órával később újabb tragédia történt, ezúttal a 41-es főúton ütközött össze két személyautó Rohod közelében, a 34-es kilométerszelvénynél. A szon.hu információi szerint mindkét gépkocsi az árokba sodródott, az egyik járműből egy embert a tűzoltók szabadítottak ki. A portál információi szerint egy ember vesztette életét. 

Pénteken újabb halálos baleset történt

Alig egy nappal később Nyírtassnál, a 4-es számú főút 306. kilométerszelvényében volt szükség a hatóságok beavatkozására. A szon.hu a katasztrófavédelemre hivatkozva megírta, hogy két autó ütközött össze, összesen négyen pedig a roncsokba szorultak.

 A rendőrség tájékoztatása szerint egy személy életét vesztette, míg hatan súlyos, egy ember pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. 

A baleset további részletei a szon.hu oldalán olvashatóak.

Hajdú-Biharban is egymást érték a szerencsétlenségek

Mint arról beszámoltunk, Hajdú-Biharban, azon belül is Debrecenben több baleset történt péntek délután, több embert, köztük egy gyermeket is kórházba kellett. 

A késő délutáni órákban összeütközött két autó, ennek erejétől a szalagkorlát is kiszakadt a helyéről. Az egyik járműbe beszorult egy utas, a mentők végül egy fejsérült nőt és egy fejsérült férfit stabil állapotban, míg egy középkorú férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

A szörnyű baleset helyszínén járt fotóriporterünk is, aki nemcsak videót, hanem fotókat is készített, amelyek a lenti cikkünkben telkinthetőek meg:

Korábban a 4-es főúton, a 217-es km-nél is volt egy baleset, ott két autó ütközött össze, a helyszínről három sérültet, köztük egy gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Nem sokkal később pedig három autó karambolozott Debrecenben, a Kassai úton, a Kurta utcai kereszteződésnél, a járművekben heten utaztak, de sérülést senki nem szenvedett.

