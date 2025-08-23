1 órája
Felfoghatatlan: 2 nap alatt 4 ember vesztette életét halálos balesetben Hajdú-Bihar közelében
Rengetegen megsérültek, többen pedig meghaltak. Alig két nap leforgása alatt három halálos baleset is történt a vármegye közelében.
Két nap alatt három halálos baleset történt Hajdú-Bihar szomszédságában. Csütörtök délután egy mikrobusz és egy személyautó karambolozott Nyírmihálydi és Nyírgelse között, a 471-es út 35-ös kilométerszelvényének közelében. A halálos tömegszerencsétlenség a szon.hu legfrissebb információi szerint 12 embert érintett, az autóban utazó három személy közül ketten - egy nő és egy férfi - életüket vesztették, további 9 ember került kórházba, közülük heten már hazamehettek.
A helyszínen készült megrázó fotókat a szon.hu cikkében tekinthetik meg.
Néhány órával később újabb tragédia történt, ezúttal a 41-es főúton ütközött össze két személyautó Rohod közelében, a 34-es kilométerszelvénynél. A szon.hu információi szerint mindkét gépkocsi az árokba sodródott, az egyik járműből egy embert a tűzoltók szabadítottak ki. A portál információi szerint egy ember vesztette életét.
Pénteken újabb halálos baleset történt
Alig egy nappal később Nyírtassnál, a 4-es számú főút 306. kilométerszelvényében volt szükség a hatóságok beavatkozására. A szon.hu a katasztrófavédelemre hivatkozva megírta, hogy két autó ütközött össze, összesen négyen pedig a roncsokba szorultak.
A rendőrség tájékoztatása szerint egy személy életét vesztette, míg hatan súlyos, egy ember pedig könnyebb sérüléseket szenvedett.
A baleset további részletei a szon.hu oldalán olvashatóak.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Hajdú-Biharban is egymást érték a szerencsétlenségek
Mint arról beszámoltunk, Hajdú-Biharban, azon belül is Debrecenben több baleset történt péntek délután, több embert, köztük egy gyermeket is kórházba kellett.
A késő délutáni órákban összeütközött két autó, ennek erejétől a szalagkorlát is kiszakadt a helyéről. Az egyik járműbe beszorult egy utas, a mentők végül egy fejsérült nőt és egy fejsérült férfit stabil állapotban, míg egy középkorú férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
A szörnyű baleset helyszínén járt fotóriporterünk is, aki nemcsak videót, hanem fotókat is készített, amelyek a lenti cikkünkben telkinthetőek meg:
Durva baleset Debrecennél, a szalagkorlátot is átszakította a BMW – fotókkal, videóval
Korábban a 4-es főúton, a 217-es km-nél is volt egy baleset, ott két autó ütközött össze, a helyszínről három sérültet, köztük egy gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Nem sokkal később pedig három autó karambolozott Debrecenben, a Kassai úton, a Kurta utcai kereszteződésnél, a járművekben heten utaztak, de sérülést senki nem szenvedett.
Ajánljuk még:
Haj az ételben, sonka helyett parizer, bunkó pincérek: hajdú-bihari éttermek, ahová inkább sose ülj be!
Cipőt ment kicserélni a boltba, majd összeveszett az eladóval, a csattanó ezután jött!