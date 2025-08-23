Felfoghatatlan: 2 nap alatt 4 ember vesztette életét halálos balesetben Hajdú-Bihar közelében

Két nap alatt három halálos baleset történt Hajdú-Bihar szomszédságában. Csütörtök délután egy mikrobusz és egy személyautó karambolozott Nyírmihálydi és Nyírgelse között, a 471-es út 35-ös kilométerszelvényének közelében. A halálos tömegszerencsétlenség a szon.hu legfrissebb információi szerint 12 embert érintett, az autóban utazó három személy közül ketten - egy nő és egy férfi - életüket vesztették, további 9 ember került kórházba, közülük heten már hazamehettek.

Csütörtökön Nyírmihálydi és Nyírgelse között történt halálos baleset

Néhány órával később újabb tragédia történt, ezúttal a 41-es főúton ütközött össze két személyautó Rohod közelében, a 34-es kilométerszelvénynél. A szon.hu információi szerint mindkét gépkocsi az árokba sodródott, az egyik járműből egy embert a tűzoltók szabadítottak ki. A portál információi szerint egy ember vesztette életét.

Pénteken újabb halálos baleset történt

Alig egy nappal később Nyírtassnál, a 4-es számú főút 306. kilométerszelvényében volt szükség a hatóságok beavatkozására. A szon.hu a katasztrófavédelemre hivatkozva megírta, hogy két autó ütközött össze, összesen négyen pedig a roncsokba szorultak.

A rendőrség tájékoztatása szerint egy személy életét vesztette, míg hatan súlyos, egy ember pedig könnyebb sérüléseket szenvedett.

Hajdú-Biharban is egymást érték a szerencsétlenségek

Mint arról beszámoltunk, Hajdú-Biharban, azon belül is Debrecenben több baleset történt péntek délután, több embert, köztük egy gyermeket is kórházba kellett.

A késő délutáni órákban összeütközött két autó, ennek erejétől a szalagkorlát is kiszakadt a helyéről. Az egyik járműbe beszorult egy utas, a mentők végül egy fejsérült nőt és egy fejsérült férfit stabil állapotban, míg egy középkorú férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

