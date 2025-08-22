Megrázó fotók a Hajdú-Biharnál történt halálos balesetről, ketten életüket vesztették

Brutális tömegbaleset rázta meg csütörtök délután Szabolcsot és Hajdú-Bihart: két jármű karambolozott a 471-es úton, Nyírmihálydi és Nyírgelse között. A halálos balesethez két mentőhelikoptert is riasztottak, a hatóságok nagy erőkkel vonultak a helyszínre, a műszaki mentés teljes útzár mellett zajlott.

Halálos baleset Nyírmihálydinál: ketten meghaltak, tizenketten megsérültek

Fotó: Sipeki Péter / Forrás: szon.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Halálos baleset Nyírmihálydi térségében: két fiatalon már nem tudtak segíteni

A szon.hu értesülései szerint egy kisbusz és egy személyautó ütközött. A kisbuszban kilencen utaztak, többen életveszélyes sérüléseket szenvedtek. A személyautóban hárman utaztak, a becsapódás olyan erejű volt, hogy két életet már nem lehetett megmenteni.

A halálos balesetről készült helyszíni és további részleteket a szon.hu alábbi cikkeiben találja:

Ajánljuk még: