2 órája
Megrázó fotók a Hajdú-Biharnál történt halálos balesetről, ketten életüket vesztették
A hatóságok nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Két mentőhelikoptert is riasztottak a halálos balesethez, két fiatal életet azonban már így sem tudtak megmenteni.
Brutális tömegbaleset rázta meg csütörtök délután Szabolcsot és Hajdú-Bihart: két jármű karambolozott a 471-es úton, Nyírmihálydi és Nyírgelse között. A halálos balesethez két mentőhelikoptert is riasztottak, a hatóságok nagy erőkkel vonultak a helyszínre, a műszaki mentés teljes útzár mellett zajlott.
Halálos baleset Nyírmihálydi térségében: két fiatalon már nem tudtak segíteni
A szon.hu értesülései szerint egy kisbusz és egy személyautó ütközött. A kisbuszban kilencen utaztak, többen életveszélyes sérüléseket szenvedtek. A személyautóban hárman utaztak, a becsapódás olyan erejű volt, hogy két életet már nem lehetett megmenteni.
