Halálos baleset történt Hajdú-Biharban! Egy motoros a helyszínen életét vesztette – fotókkal, videóval

Összeütközött egy személyautó és egy motoros csütörtök reggel az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtóágánál, az M3-as autópálya felé vezető oldalán – közölte reggel az útinform. Az lehajtót órákra lezárták, ugyanis tragikus kimenetelű lett az ütközés. Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatott, a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A baleset következtében egy 40 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaik újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette. A rendőrségtől azt is megtudtuk, hogyan történhetett a halálos baleset.

Halálos baleset történt Hajdú-Biharban, egy motoros életét vesztette

Forrás: Tóth Imre

Így történhetett a halálos baleset

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrsfőkapitányság sajtóosztálya érdeklődésünkre közölte,

az elsődleges információk szerint az autó balra, nagy ívben szeretett volna kanyarodni, és nem adott elsőbbséget a motorosnak. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Fotók a helyszínről: