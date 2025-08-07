augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

26°
+26
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

2 órája

Halálos baleset történt Hajdú-Biharban! Egy motoros a helyszínen életét vesztette – fotókkal, videóval

Címkék#m4#Váncsod#halálos baleset#Gáborján#baleset

Az M4-es autópálya egyik lehajtójánál történt a végzetes ütközés. A halálos balesetben egy motoros a helyszínen elhunyt.

Haon.hu

Összeütközött egy személyautó és egy motoros csütörtök reggel az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtóágánál, az M3-as autópálya felé vezető oldalán – közölte reggel az útinform. Az lehajtót órákra lezárták, ugyanis tragikus kimenetelű lett az ütközés. Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatott, a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A baleset következtében egy 40 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaik újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette. A rendőrségtől azt is megtudtuk, hogyan történhetett a halálos baleset.

Halálos baleset történt Hajdú-Biharban, egy motoros életét vesztette
Halálos baleset történt Hajdú-Biharban, egy motoros életét vesztette
Forrás: Tóth Imre

Így történhetett a halálos baleset

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrsfőkapitányság sajtóosztálya érdeklődésünkre közölte, 

az elsődleges információk szerint az autó balra, nagy ívben szeretett volna kanyarodni, és nem adott elsőbbséget a motorosnak. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.  

Fotók a helyszínről:

Halálos motorbaleset történt Hajdú-Biharban

Fotók: Tóth Imre

Videó a helyszínről:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu