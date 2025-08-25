Tragédia az M3-ason: Debrecenbe tartó mentős halt meg a borzasztó balesetben

Halálos baleset történt az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán vasárnap, Kerekharaszt közelében, a 49. kilométernél. Egy kamion és egy személyautó ütközött össze, az eset következtében egy személy életét vesztette. Szekeres Dominik, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője az MTI-vel közölte, a rendőrség a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére lezárta az útszakaszt.

A halálos baleset vasárnap történt

Forrás: MTI/Mihádák Zoltán

Mentős volt a halálos baleset áldozata

Elsőként társportálunk, a veol.hu számolt be arról, hogy a baleset áldozata egy csopaki mentőtiszt. A férfi Várpalotán dolgozott, éppen Debrecenbe tartott, amikor az eset történt.

A tragédia után sokan fejezték ki a részvétüket, a 8-as Főút Hírei / Baleseteinek megelőzése elnevezésű Facebook-csoportban egy személy igen szívbemarkoló sorokkal búcsúzott az áldozattól, Kollár Márktól.

Sajnos nem tudok és nem is akarok elmenni a szomorú hír mellett!Egy olyan remek ember ment el az élők soraiból aki a munkáját és egyben hivatását az Emberek egészségének megőrzésére,az életek megmentésére tette fel!Sokan nem ismerhették Kollár Márkot személyesen de rengeteg Emberen segített!Én személyesen is sokat köszönhetek neki,hiszen Erik fiam születésénél is részt vett! Márk! Köszönjük a rengeteg segítséget amit adtál Nekünk! Egy nagyszerű Mentőtisztet veszítettünk! Legyen könnyű Neked a Föld!!!

– olvasható a posztban.

