Összefoglaló

1 órája

Halálos áldozata is van a hajdú-bihari baleseteknek

Több településre is riasztották a hatóságokat. Halálos baleset is történt a vármegyében.

Haon.hu

Egy ember életét vesztette a 42-es főúton történt halálos balesetben Báránd és Földes között. Az autó lesodródott az útról, fának ütközött, majd kigyulladt egy autó szerda délután. 

Halálos baleset is történt a hajdú-bihari utakon szerdán
Halálos baleset is történt a hajdú-bihari utakon szerdán
Forrás: Napló-archív

Exkluzív felvételek a halálos baleset helyszínéről az alábbi cikkben:

Debrecenben motoros és autó ütközött

Motoros és személyautó ütközött szerda reggel Debrecen belvárosában, a Párizsi udvarnál. A motor kidöntött egy információs táblát, majd épületnek csapódott, aminek betört az üvegfala. További képek és videót nézhetsz itt:

A 35-ös főútról három gyereket is kórházba szállítottak

Összeütközött három jármű a 35-ös főút 31-es kilométerénél, Polgár külterületén szerda délután. Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya megkeresésünkre közölte, a helyszínről öt sérültet, köztük három gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Lesújtott az MLSZ a DVSC-re

Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága (FEB) a DVSC–Nyíregyháza mérkőzéssel kapcsolatban a Lokit, szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt, valamint pirotechnikai eszközök használata miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá 1 soron következő hazai NB I.-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással bünteti. Hogy ez érinti-e a vasárnapi, Ferencváros elleni rangadót, megtudhatjátok ebből a cikkből:

Luxusverdák és márkás telefonok áron alul

Az internetes átverések és online csalások korában kevés megbízhatóbb forrást találhatunk üzleti partnerként, mint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV). Olvasóink megszokhatták, hogy a Haon rendszeresen csemegézik az adóhatóság árverési portáljáról, ahol a hivatal folyamatosan közzéteszi a felszámolási eljárás alatt álló cégek, adós magánszemélyektől lefoglalt ingóságokat és ingatlanokat.

Az orvosok is találgatják, mi történt

Csípés vagy marás miatt kötött ki egy férfi a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus sürgősségi osztályán. Az esetről a Tiszacsegén hallottam Facebook-csoportban számolt be az érintett, valamint képet is mellékelt az ujjáról. Nézd meg te is a különös csípésről a fotót itt:

