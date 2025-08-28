Halálos áldozata is van a hajdú-bihari baleseteknek

Az orvosok is találgatják, mi történt

Csípés vagy marás miatt kötött ki egy férfi a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus sürgősségi osztályán. Az esetről a Tiszacsegén hallottam Facebook-csoportban számolt be az érintett, valamint képet is mellékelt az ujjáról. Nézd meg te is a különös csípésről a fotót itt: