Halálos áldozata is van a hajdú-bihari baleseteknek
Több településre is riasztották a hatóságokat. Halálos baleset is történt a vármegyében.
Egy ember életét vesztette a 42-es főúton történt halálos balesetben Báránd és Földes között. Az autó lesodródott az útról, fának ütközött, majd kigyulladt egy autó szerda délután.
Exkluzív felvételek a halálos baleset helyszínéről az alábbi cikkben:
Exkluzív felvételek a Hajdú-Biharban történt halálos balesetről - felismerhetetlenné égett az autó
Debrecenben motoros és autó ütközött
Motoros és személyautó ütközött szerda reggel Debrecen belvárosában, a Párizsi udvarnál. A motor kidöntött egy információs táblát, majd épületnek csapódott, aminek betört az üvegfala.
Üvegfalnak csapódott egy motoros Debrecenben – fotók és videó a helyszínről!
A 35-ös főútról három gyereket is kórházba szállítottak
Összeütközött három jármű a 35-ös főút 31-es kilométerénél, Polgár külterületén szerda délután. Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya megkeresésünkre közölte, a helyszínről öt sérültet, köztük három gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Lesújtott az MLSZ a DVSC-re
Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága (FEB) a DVSC–Nyíregyháza mérkőzéssel kapcsolatban a Lokit, szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt, valamint pirotechnikai eszközök használata miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá 1 soron következő hazai NB I.-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással bünteti.
Megint belerúgtak a DVSC-be: életbe fog lépni az MLSZ büntetése - Frissítés!
Luxusverdák és márkás telefonok áron alul
Az internetes átverések és online csalások korában kevés megbízhatóbb forrást találhatunk üzleti partnerként, mint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV). Olvasóink megszokhatták, hogy a Haon rendszeresen csemegézik az adóhatóság árverési portáljáról, ahol a hivatal folyamatosan közzéteszi a felszámolási eljárás alatt álló cégek, adós magánszemélyektől lefoglalt ingóságokat és ingatlanokat.
Luxus-Bentley vagy vadi új iPhone potom pénzért, valaki? Ha szerencséd van, megszedheted magad a NAV segítségével
Az orvosok is találgatják, mi történt
Csípés vagy marás miatt kötött ki egy férfi a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus sürgősségi osztályán. Az esetről a Tiszacsegén hallottam Facebook-csoportban számolt be az érintett, valamint képet is mellékelt az ujjáról.
Mentő vitte a debreceni sürgősségire, csak találgatnak, mi csípte meg a hajdú-bihari férfit – fotóval
