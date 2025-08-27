Exkluzív felvételek a Hajdú-Biharban történt halálos balesetről - felismerhetetlenné égett az autó

Halálos baleset történt szerda délután Hajdú-Biharban, mint arról korábban hírt adtunk, letért az útról, fának csapódott, majd kigyulladt egy autó a 42-es főúton, Földes és Báránd között. Mint az a helyszíni felvételeken is látszik, szinte egy ép elem sem maradt az autó elején, az összes ablaka kitört, a belseje porig égett, a gumi leégett a felniről. A tűzoltók oltották el a lángoló kocsit, ami a tűz keletkezése előtt akkora erővel csapódott a fának, hogy annak letört a kérge.

Halálos baleset történt a 42-es számú főúton szerda délután

Forrás: Tóth Imre

Az autóban csak a sofőr utazott, aki bennégett az autóban.

A mentők egy férfi halálának tényét állapították meg – közölte a Haonnal az Országos Mentőszolgálat.

Az azonban csak a vizsgálatok után derül ki, hogy mi okozta a férfi halálát. Nem tudni egyelőre, hogy az ütközést rosszullét okozta-e, ahogy azt sem, hogy miben vesztette életét a férfi.

