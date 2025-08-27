augusztus 27., szerda

Tragédia

1 órája

Exkluzív felvételek a Hajdú-Biharban történt halálos balesetről - felismerhetetlenné égett az autó

Címkék#halálos baleset#Földes#tűzoltó#baleset#Báránd

Az autó belseje teljesen kiégett, a sofőr bennégett a járműben. A 42-es főúton történt halálos baleset helyszínén sokkoló felvételeket készített fotóriporterünk.

Haon.hu

Halálos baleset történt szerda délután Hajdú-Biharban, mint arról korábban hírt adtunk, letért az útról, fának csapódott, majd kigyulladt egy autó a 42-es főúton, Földes és Báránd között. Mint az a helyszíni felvételeken is látszik, szinte egy ép elem sem maradt az autó elején, az összes ablaka kitört, a belseje porig égett, a gumi leégett a felniről. A tűzoltók oltották el a lángoló kocsit, ami a tűz keletkezése előtt akkora erővel csapódott a fának, hogy annak letört a kérge. 

Halálos baleset történt a 42-es számú főúton szerda délután
Halálos baleset történt a 42-es számú főúton szerda délután
Forrás: Tóth Imre

Az autóban csak a sofőr utazott, aki bennégett az autóban.

A mentők egy férfi halálának tényét állapították meg – közölte a Haonnal az Országos Mentőszolgálat. 

Az azonban csak a vizsgálatok után derül ki, hogy mi okozta a férfi halálát. Nem tudni egyelőre, hogy az ütközést rosszullét okozta-e, ahogy azt sem, hogy miben vesztette életét a férfi. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A halálos baleset helyszínén készült exkluzív fotóinkat itt találod: 

Exkluzív felvételek a 42-es főúton történt halálos balesetről

Fotók: Tóth Imre

A videót pedig itt: 

A  halálos balesetről az első képeket ebben a cikkben találod: 

Több baleset is történt szerdán Hajdú-Biharban

Szerda délelőtt egy motoros és egy autós ütközött Debrecen belvárosában, a motoros egy üvegfalnak csapódott az ütközés következtében. A balesetről képeket és videót az alábbi cikkben nézhettek meg:

Délután Polgár közelében történt baleset, a mentők a helyszínről öt sérültet, köztük három gyermeket szállítottak kórházba:

Ajánljuk még: 

 

 

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
