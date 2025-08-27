1 órája
Exkluzív felvételek a Hajdú-Biharban történt halálos balesetről - felismerhetetlenné égett az autó
Az autó belseje teljesen kiégett, a sofőr bennégett a járműben. A 42-es főúton történt halálos baleset helyszínén sokkoló felvételeket készített fotóriporterünk.
Halálos baleset történt szerda délután Hajdú-Biharban, mint arról korábban hírt adtunk, letért az útról, fának csapódott, majd kigyulladt egy autó a 42-es főúton, Földes és Báránd között. Mint az a helyszíni felvételeken is látszik, szinte egy ép elem sem maradt az autó elején, az összes ablaka kitört, a belseje porig égett, a gumi leégett a felniről. A tűzoltók oltották el a lángoló kocsit, ami a tűz keletkezése előtt akkora erővel csapódott a fának, hogy annak letört a kérge.
Az autóban csak a sofőr utazott, aki bennégett az autóban.
A mentők egy férfi halálának tényét állapították meg – közölte a Haonnal az Országos Mentőszolgálat.
Az azonban csak a vizsgálatok után derül ki, hogy mi okozta a férfi halálát. Nem tudni egyelőre, hogy az ütközést rosszullét okozta-e, ahogy azt sem, hogy miben vesztette életét a férfi.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A halálos baleset helyszínén készült exkluzív fotóinkat itt találod:
Exkluzív felvételek a 42-es főúton történt halálos balesetrőlFotók: Tóth Imre
A videót pedig itt:
A halálos balesetről az első képeket ebben a cikkben találod:
Több baleset is történt szerdán Hajdú-Biharban
Szerda délelőtt egy motoros és egy autós ütközött Debrecen belvárosában, a motoros egy üvegfalnak csapódott az ütközés következtében. A balesetről képeket és videót az alábbi cikkben nézhettek meg:
Üvegfalnak csapódott egy motoros Debrecenben – fotók és videó a helyszínről!
Délután Polgár közelében történt baleset, a mentők a helyszínről öt sérültet, köztük három gyermeket szállítottak kórházba:
Ajánljuk még:
Mentő vitte a debreceni sürgősségire, csak találgatnak, mi csípte meg a hajdú-bihari férfit – fotóval
Bezár egy népszerű Lidl áruház Hajdú-Biharban! Megkérdeztük, miért döntött így az áruházlánc