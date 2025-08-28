Emberéletet is követelt a baleset, lángoló autójában vesztette életét egy sofőr Hajdú-Biharban

Nem ez volt az egyetlen baleset szerdán, egy személyautó és egy motoros ütközött össze Debrecenben, a Hunyadi János utcában – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járműveket és az áramtalanítást végezték el. A mentőszolgálat egy embert kórházba szállított.

Derecskén autó és motor ütközött össze a Tüzér utcában. A berettyóújfalui és a konyári önkéntes tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták a járműveket és a helyszínt biztosították.

Egyéb beavatkozások:

Faágak hasadtak le a debreceni Széchenyi utcában, a játszótér közelében. A város hivatásos tűzoltóit riasztották, mert az ágak veszélyeztették a gyalogos forgalmat.

Komádiban, a Szent István út végében száraz gally és fűrészpor égett, emiatt riasztották a komádi önkormányzati tűzoltókat. Az egység kéziszerszámokkal és egy vízsugárral oltotta el a tüzet.

Egy tizenhat méteres fa egyik ága lehasadt és a forgalmat veszélyeztette Debrecenben, a Pallagi úton. A debreceni hivatásos tűzoltók magasból mentőn át avatkoztak be.

Az avar és a gaz égett egy telken Nádudvaron, a Szabadság utcában. A püspökladányi hivatásos tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

Az elektromos hálózat füstölt egy családi házban, szerda este Biharnagybajomban, a Báthori utcában. A biharnagybajomi önkéntes és a püspökladányi hivatásos tűzoltók átszellőztették az épületet és áramtalanították azt.

