augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

27°
+31
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

39 perce

Emberéletet is követelt a baleset, lángoló autójában vesztette életét egy sofőr Hajdú-Biharban

Címkék#katasztrófavédelem#tűzoltók#tűz#baleset

Balesetekhez és tűzesetekhez is riasztották a tűzoltókat szerdán. Több helyszínen a társhatóságok segítségére is szükség volt.

Haon.hu

Halálos baleset történt szerdán Hajdú-Biharban: Báránd közelébe riasztották a püspökladányi hivatásos tűzoltókat, mert egy autó lesodródott az útról, majd fának csapódott. Az ütközés után az autó ki is gyulladt. A tűzoltók vízsugárral oltották el a lángokat. Az autó vezetője a helyszínen életét vesztette. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tűzeseti helyszíni szemlét folytatott le, vizsgálják a tűz keletkezésének körülményeit.

Halálos baleset is történt a hajdú-bihari utakon szerdán
Halálos baleset is történt a hajdú-bihari utakon szerdán
Forrás: Napló-archív

Helyszíni fotók Báránd térségében történt halálos balesetről:

Nem ez volt az egyetlen baleset szerdán, egy személyautó és egy motoros ütközött össze Debrecenben, a Hunyadi János utcában – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járműveket és az áramtalanítást végezték el. A mentőszolgálat egy embert kórházba szállított.

Derecskén autó és motor ütközött össze a Tüzér utcában. A berettyóújfalui és a konyári önkéntes tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták a járműveket és a helyszínt biztosították.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Egyéb beavatkozások:

  • Faágak hasadtak le a debreceni Széchenyi utcában, a játszótér közelében. A város hivatásos tűzoltóit riasztották, mert az ágak veszélyeztették a gyalogos forgalmat. 
  • Komádiban, a Szent István út végében száraz gally és fűrészpor égett, emiatt riasztották a komádi önkormányzati tűzoltókat. Az egység kéziszerszámokkal és egy vízsugárral oltotta el a tüzet.
  • Egy tizenhat méteres fa egyik ága lehasadt és a forgalmat veszélyeztette Debrecenben, a Pallagi úton. A debreceni hivatásos tűzoltók magasból mentőn át avatkoztak be.
  • Az avar és a gaz égett egy telken Nádudvaron, a Szabadság utcában. A püspökladányi hivatásos tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.
  • Az elektromos hálózat füstölt egy családi házban, szerda este Biharnagybajomban, a Báthori utcában. A biharnagybajomi önkéntes és a püspökladányi hivatásos tűzoltók átszellőztették az épületet és áramtalanították azt. 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu