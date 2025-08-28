39 perce
Emberéletet is követelt a baleset, lángoló autójában vesztette életét egy sofőr Hajdú-Biharban
Balesetekhez és tűzesetekhez is riasztották a tűzoltókat szerdán. Több helyszínen a társhatóságok segítségére is szükség volt.
Halálos baleset történt szerdán Hajdú-Biharban: Báránd közelébe riasztották a püspökladányi hivatásos tűzoltókat, mert egy autó lesodródott az útról, majd fának csapódott. Az ütközés után az autó ki is gyulladt. A tűzoltók vízsugárral oltották el a lángokat. Az autó vezetője a helyszínen életét vesztette. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tűzeseti helyszíni szemlét folytatott le, vizsgálják a tűz keletkezésének körülményeit.
Helyszíni fotók Báránd térségében történt halálos balesetről:
Exkluzív felvételek a Hajdú-Biharban történt halálos balesetről - felismerhetetlenné égett az autó
Nem ez volt az egyetlen baleset szerdán, egy személyautó és egy motoros ütközött össze Debrecenben, a Hunyadi János utcában – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járműveket és az áramtalanítást végezték el. A mentőszolgálat egy embert kórházba szállított.
Derecskén autó és motor ütközött össze a Tüzér utcában. A berettyóújfalui és a konyári önkéntes tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták a járműveket és a helyszínt biztosították.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Egyéb beavatkozások:
- Faágak hasadtak le a debreceni Széchenyi utcában, a játszótér közelében. A város hivatásos tűzoltóit riasztották, mert az ágak veszélyeztették a gyalogos forgalmat.
- Komádiban, a Szent István út végében száraz gally és fűrészpor égett, emiatt riasztották a komádi önkormányzati tűzoltókat. Az egység kéziszerszámokkal és egy vízsugárral oltotta el a tüzet.
- Egy tizenhat méteres fa egyik ága lehasadt és a forgalmat veszélyeztette Debrecenben, a Pallagi úton. A debreceni hivatásos tűzoltók magasból mentőn át avatkoztak be.
- Az avar és a gaz égett egy telken Nádudvaron, a Szabadság utcában. A püspökladányi hivatásos tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.
- Az elektromos hálózat füstölt egy családi házban, szerda este Biharnagybajomban, a Báthori utcában. A biharnagybajomi önkéntes és a püspökladányi hivatásos tűzoltók átszellőztették az épületet és áramtalanították azt.
Ajánljuk még:
Újdonsággal rukkolt elő a kedvelt debreceni üzlet – ennek sokan örülnek