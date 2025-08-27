augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

30°
+26
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

2 órája

Halálos baleset Földesnél! A sofőr bennégett az autóban – fotókkal

Címkék#halálos baleset#Földes#Báránd

Az autó teljes terjedelmében égett. A halálos balesetben egy férfi vesztette életét.

Tragikus kimenetelű lett az a baleset, melyben a katasztrófavédelem beszámolója szerint lesodródott az útról, fának ütközött, majd kigyulladt egy autó szerda délután a 42-es főúton, Báránd és Földes között. Az autó teljes terjedelmében lángolt, a püspökladányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a tüzet. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a mentősök egy férfi halálának tényét állapították meg – tudtuk meg az Országos Mentőszolgálattól. A halálos baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja, tájékoztattak, a helyszínelés és a műszaki mentés idejére az adott útszakaszon félpályás útlezárás van érvényben.

Földesnél történt halálos baleset szerdán
Földesnél történt halálos baleset szerdán
Forrás: Tóth Imre

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Úgy tudjuk, a sofőr bennégett az autóban, az azonban csak a vizsgálatok után derül ki, hogy mi okozta a férfi halálát. Nem tudni egyelőre, hogy az ütközést rosszullét okozta-e, ahogy azt sem, hogy miben vesztette életét a férfi. 

A halálos baleset helyszínén készült képeinket itt láthatod: 

Halálos baleset a 42-es főúton, Báránd és Földes között

Fotók: Tóth Imre

Több baleset is történt ma, Debrecenben egy motoros és egy autó ütközött:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu