Halálos baleset Földesnél! A sofőr bennégett az autóban – fotókkal

Tragikus kimenetelű lett az a baleset, melyben a katasztrófavédelem beszámolója szerint lesodródott az útról, fának ütközött, majd kigyulladt egy autó szerda délután a 42-es főúton, Báránd és Földes között. Az autó teljes terjedelmében lángolt, a püspökladányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a tüzet. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a mentősök egy férfi halálának tényét állapították meg – tudtuk meg az Országos Mentőszolgálattól. A halálos baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja, tájékoztattak, a helyszínelés és a műszaki mentés idejére az adott útszakaszon félpályás útlezárás van érvényben.

Úgy tudjuk, a sofőr bennégett az autóban, az azonban csak a vizsgálatok után derül ki, hogy mi okozta a férfi halálát. Nem tudni egyelőre, hogy az ütközést rosszullét okozta-e, ahogy azt sem, hogy miben vesztette életét a férfi.

