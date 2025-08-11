Két nap leforgása alatt három tragédia történt Hajdú-Biharban – fotókkal

A mögöttünk hagyott héten végzetes baleset, valamint tragikus halálesetek rázták meg Hajdú-Bihart. Augusztus 7-én, csütörtök reggel összeütközött egy személyautó és egy motoros az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtóágánál, az M3-as autópálya felé vezető oldalán. Az Országos Mentőszolgálat több mentőegységet is küldött a helyszínre, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A baleset következtében azonban egy 40 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére is az életét vesztette a helyszínen.

Három tragikus haláleset is történt Hajdú-Biharban az elmúlt napokban

A rendőrségtől azt is megtudtuk, hogyan történhetett a halálos ütközés.

