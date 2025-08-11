augusztus 11., hétfő

Két nap leforgása alatt három tragédia történt Hajdú-Biharban – fotókkal

Balesetben egy 40 év körüli férfi vesztette életét, valamint buszmegállóban és nagyáruházban is történt tragédia a múlt héten. A haláleseteken túl többek között egy eltűnt férfi esete, bezáratott szociális otthon és a határon felbukkanó sertéspestis is foglalkoztatta az olvasóinkat.

Haon.hu

A mögöttünk hagyott héten végzetes baleset, valamint tragikus halálesetek rázták meg Hajdú-Bihart. Augusztus 7-én, csütörtök reggel összeütközött egy személyautó és egy motoros az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtóágánál, az M3-as autópálya felé vezető oldalán. Az Országos Mentőszolgálat több mentőegységet is küldött a helyszínre, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A baleset következtében azonban egy 40 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére is az életét vesztette a helyszínen. 

Három tragikus haláleset is történt Hajdú-Biharban az elmúlt napokban
Három tragikus haláleset is történt Hajdú-Biharban az elmúlt napokban
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

A rendőrségtől azt is megtudtuk, hogyan történhetett a halálos ütközés.  

Fotók és videók a halálos balesetről:

Halálos motorbaleset történt Hajdú-Biharban

Fotók: Tóth Imre

Debreceni nagyáruház mosdójában történt haláleset

Augusztus 7-én, csütörtökön orvost kértek a Kishegyesi úti Tesco hangosbemondóján, mikor egy külsős cég által foglalkoztatott vagyonőr rosszul lett a mosdóban,  az üzletsor egyik helyiségének bérlője talált rá. A dolgozók kezdték meg az újraélesztését a hipermarketben felszerelt defibrillátorral, amit később a kiérkező mentősök vettek át, viszont minden kísérlet ellenére sem sikerült megmenteni a 60 év körüli férfi életét.  

Tragédia történt egy debreceni buszmegállóban

Szerdán, a déli órákban Debrecen-Józsán, a Tokaji utcai buszmegállóba érkeztek ki a mentők és a rendőrök. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya megkeresésünkre közölte, hogy egy férfi hunyt el. A halálesettel kapcsolatban idegenkezűség gyanúja nem merült fel, a Debreceni Rendőrkapitányság az ügyet közigazgatási eljárás keretében vizsgálja.

Afrikai sertéspestis ütötte fel a fejét Hajdú-Biharban

Afrikai sertéspestist igazoltak július végén egy házisertés-állományban a romániai Bihar megyében, a kitörés 10 kilométeres körzete viszont átnyúlik több hajdú-bihari településre is. Az érintettek között szerepel Nyírábrány, Álmosd, Bagamér, Kokad, Újléta, Vámospércs és Létavértes. A térségben szigorú intézkedések léptek életbe a járvány terjedésének megelőzésére.

Bezáratták a hajdú-bihari szociális otthont, ahol embertelen körülmények között tartották az időseket

Rendszeresen kikötözték és a pincében tartották az időseket egy hajdú-bihari szociális otthonban. Az itt feltárt körülmények még a hatóságokat is sokkolták: volt, hogy egyszerre harminc ellátásra szoruló embert zsúfoltak össze a családi házból kialakított „otthonban”. Ebben az évben ez már a negyedik szociális otthon, amit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bezáratott a vármegyében.

Elképesztő állapotok uralkodtak a szociális otthonban
Elképesztő állapotok uralkodtak a szociális otthonban
Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Lecsapott egy fagyizóra a fogyasztóvédelem Hajdú-Biharban

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) Hajdú-Biharban is fokozott figyelemmel vizsgálja a fagylaltozók és a strandokon működő büfék működését, azzal a céllal, hogy felmérjék, mennyire tartják be az élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírásokat. Egy fagylaltozó ellenőrzése során azonban tevékenység korlátozást rendeltek el a szakemberek, mivel a feltételek nem voltak adottak az élelmiszerkészítésre – közölte a fogyasztóvédelmi hatóság, aki az üzemeltetővel szemben eljárást indított.

Sikeresen rátaláltak az eltűnt idős, demens férfira

Debrecentől távol, egy árokpartok került elő László István, az az idős, demens férfi, aki augusztus 7-én, csütörtök este tűnt el. A keresésben a rendőrség mellett a Fókusz Mentő-és Segítőkutyás Egyesület és a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület is részt vett. Az eset körülményeiről megszólalt Lukács Péter is, a kutató-mentőcsapat vezetője, aki szerint jellemző, hogy a demensek céltalanul megindulnak, és addig sétálnak, míg teljesen ki nem merülnek.

Új McDonald's étterem nyílik Debrecenben

A debreceni Arany János utcai McDonald's átköltözik a MÁV-székházba, a No. 1 Bisztró helyére. A felújítási és átalakulási munkálatok már elkezdődtek, és az információink alapján idén már biztosan meg is nyithat az étterem. 

Ajánljuk még: 

 

 

