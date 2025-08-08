1 órája
Tragédia történt a debreceni nagyáruházban, a mosdóban hunyt el egy férfi
Az egyik üzlet bérlője talált rá a férfira, de már hiába küzdöttek az életéért. Megrázó részleteket tudtunk meg a halálesetről.
Augusztus 7-én, csütörtökön orvost kértek a Kishegyesi úti Tesco hangosbemondóján. Információink szerint egy külsős cég által foglalkoztatott vagyonőr lett rosszul a mosdóban, az üzletsor egyik helyiségének bérlője talált rá. Minden hipermarket defibrillátorral van felszerelve, a dolgozók meg is kezdték a férfi újraélesztését, amit a kiérkező mentősök vettek át. Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatott, a helyszínre riasztott mentőegység az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudta megmenteni a 60 év körüli férfi életét. A halálesettel kapcsolatban kerestük a rendőrséget is, arról tájékoztattak, őket nem riasztották a helyszínre.
Az elmúlt napokban több haláleset is történt Hajdú-Biharban
