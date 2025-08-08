augusztus 8., péntek

László névnap

Sziréna

1 órája

Tragédia történt a debreceni nagyáruházban, a mosdóban hunyt el egy férfi

Címkék#Országos Mentőszolgálat#debrecen#tesco#haláleset

Az egyik üzlet bérlője talált rá a férfira, de már hiába küzdöttek az életéért. Megrázó részleteket tudtunk meg a halálesetről.

Haon.hu

Augusztus 7-én, csütörtökön orvost kértek a Kishegyesi úti Tesco hangosbemondóján. Információink szerint egy külsős cég által foglalkoztatott vagyonőr lett rosszul a mosdóban,  az üzletsor egyik helyiségének bérlője talált rá. Minden hipermarket defibrillátorral van felszerelve, a dolgozók meg is kezdték a férfi újraélesztését, amit a kiérkező mentősök vettek át. Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatott, a helyszínre riasztott mentőegység az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudta megmenteni a 60 év körüli férfi életét. A halálesettel kapcsolatban kerestük a rendőrséget is, arról tájékoztattak, őket nem riasztották a helyszínre. 

Haláleset történt az egyik debreceni nagyáruházban
Forrás: Illusztráció/Napló-archív

Az elmúlt napokban több haláleset is történt Hajdú-Biharban

Szerdán egy józsai buszmegállóban történt tragédia, erről részletesen itt írtunk: 

Csütörtökön balesetben vesztette életét egy 40 év körüli férfi, a halálos baleset helyszínén készült fotóinkat itt találod:

