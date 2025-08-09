Életét vesztette egy ember az egyik debreceni bevásárlóközpontban!

Augusztus 7-én, csütörtökön orvost kértek a Kishegyesi úti Tesco hangosbemondóján. Információink szerint egy külsős cég által foglalkoztatott vagyonőr lett rosszul a mosdóban, az üzletsor egyik helyiségének bérlője talált rá. Minden hipermarket defibrillátorral van felszerelve, a dolgozók meg is kezdték a férfi újraélesztését, amit a kiérkező mentősök vettek át. Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatott, a helyszínre riasztott mentőegység az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudta megmenteni a 60 év körüli férfi életét.

Forrás: Illusztráció/Napló-archív

Pénteken történt:

