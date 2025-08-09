50 perce
Életét vesztette egy ember az egyik debreceni bevásárlóközpontban!
Augusztus 7-én, csütörtökön orvost kértek a Kishegyesi úti Tesco hangosbemondóján. Információink szerint egy külsős cég által foglalkoztatott vagyonőr lett rosszul a mosdóban, az üzletsor egyik helyiségének bérlője talált rá. Minden hipermarket defibrillátorral van felszerelve, a dolgozók meg is kezdték a férfi újraélesztését, amit a kiérkező mentősök vettek át. Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatott, a helyszínre riasztott mentőegység az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudta megmenteni a 60 év körüli férfi életét.
Pénteken történt:
A lakosokat felháborítja a helyzet. Hajdúsámsoni városvezetés lépett az emberi maradványok miatt.
Emberi maradványok bukkannak elő ezen a hajdú-bihari településen, akar gyerekek is rátalálhatnak – videóval!
Ennyi őrült jármű egy hajdúböszörményi utcában régen hajtott át egyszerre – fotókkal, videóval!
Váratlan hiba történt péntek délután, a magyarorszag.hu mellett az EgészségAblak is hibát jelez. Az EESZT leállása miatt a gyógyszereiket sem tudják kiváltani az emberek.
Rendkívüli: nem lehet gyógyszereket kiváltani Hajdú-Biharban sem, itt vannak a részletek!
A Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban is megjelent a felhívás.
Aggasztó dolog történt Debrecenben, már a rendőrség is az idős férfi nyomába eredt – fotóval!
Ne hagyja ki:
Tűzoltók vonultak a szoboszlói szállodához, közel 50 ember hagyta el az épületet – fotókkal, videóval!
Sport:
- Először találkozott egymással a két együttes. Szécsi Márk és Dzsudzsák Balázs góljaival nyert a Debreceni VSC.
- Az Olasz Focisuli mindent megad a jövő nagy reménységeinek. Az esemény minden évben nagy népszerűségnek örvend.
Ikonikus helyszínen lesznek a döntők a debreceni Karnevál Kupán – ez Európa egyik legrégebbi focitornája!
Ajánljuk még:
- Jó a közbiztonság, a lépés inkább megelőzést szolgál. Álmosdon kamerák telepítéséről döntöttek.
Megszaporodtak a garázdaságok, kamerákat helyeznek el a hajdú-bihari településen
- A Hajdúsági Expón az is kiderült, hogy a Debreceni Egyetem egy robotikára épülő mezőgazdasági fejlesztéssel készül. A szakmai fórummal párhuzamosan elindult a Traktorhúzó Verseny.
Soha nem látott kihívások előtt áll a mezőgazdaság, a kiutat Hajdú-Biharban mutatják meg