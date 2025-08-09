augusztus 9., szombat

Tragédia

50 perce

Életét vesztette egy ember az egyik debreceni bevásárlóközpontban!

Haon.hu

Augusztus 7-én, csütörtökön orvost kértek a Kishegyesi úti Tesco hangosbemondóján. Információink szerint egy külsős cég által foglalkoztatott vagyonőr lett rosszul a mosdóban,  az üzletsor egyik helyiségének bérlője talált rá. Minden hipermarket defibrillátorral van felszerelve, a dolgozók meg is kezdték a férfi újraélesztését, amit a kiérkező mentősök vettek át. Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatott, a helyszínre riasztott mentőegység az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudta megmenteni a 60 év körüli férfi életét.

Forrás: Illusztráció/Napló-archív

Pénteken történt:

A lakosokat felháborítja a helyzet. Hajdúsámsoni városvezetés lépett az emberi maradványok miatt.

Váratlan hiba történt péntek délután, a magyarorszag.hu mellett az EgészségAblak is hibát jelez. Az EESZT leállása miatt a gyógyszereiket sem tudják kiváltani az emberek.

A Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban is megjelent a felhívás.

  • Először találkozott egymással a két együttes. Szécsi Márk és Dzsudzsák Balázs góljaival nyert a Debreceni VSC.
  • Az Olasz Focisuli mindent megad a jövő nagy reménységeinek. Az esemény minden évben nagy népszerűségnek örvend. 

  • Jó a közbiztonság, a lépés inkább megelőzést szolgál. Álmosdon kamerák telepítéséről döntöttek.
  • A Hajdúsági Expón az is kiderült, hogy a Debreceni Egyetem egy robotikára épülő mezőgazdasági fejlesztéssel készül. A szakmai fórummal párhuzamosan elindult a Traktorhúzó Verseny.

 

