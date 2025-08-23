Sziréna
48 perce
Tűzoltók rohantak a hajdú-bihari házhoz, idős személy miatt riasztották őket – fotókkal
A mentőknek szüksége volt a tűzoltók segítségére. A hajdúszoboszlói lánglovagok rövid időn belül a helyszínre is érkeztek.
Szombaton kora délután riasztották a tűzoltókat Hajdúszoboszlóra, a Nap utcába, ahol egy idős személy a lakásában rekedt.
Úgy tudjuk, a tűzoltók a mentők munkáját segítették, akik nem tudtak bejutni az ingatlanba.
Információink szerint a személyt a földön fekve találták meg a lánglovagok. A beteget ezután átadták a mentőszolgálatnak.
