Tűzoltók rohantak a hajdú-bihari házhoz, idős személy miatt riasztották őket – fotókkal

A mentőknek szüksége volt a tűzoltók segítségére. A hajdúszoboszlói lánglovagok rövid időn belül a helyszínre is érkeztek.

Haon.hu

Szombaton kora délután riasztották a tűzoltókat Hajdúszoboszlóra, a Nap utcába, ahol egy idős személy a lakásában rekedt. 

A tűzoltók segítették a mentők bejutását a hajdúszoboszlói házba
A tűzoltók segítették a mentők bejutását a hajdúszoboszlói házba
Forrás: Tóth Imre

Úgy tudjuk, a tűzoltók a mentők munkáját segítették, akik nem tudtak bejutni az ingatlanba.

A beteget átadták a mentőknek
Forrás: Tóth Imre

Információink szerint a személyt a földön fekve találták meg a lánglovagok. A beteget ezután átadták a mentőszolgálatnak.

