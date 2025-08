Gyerekzsivajtól volt hangos a debreceni laktanya - videóval!

A Láthatatlan Iskola Alapítvány által szervezett egyhetes tábor a csütörtöki napján a rendőri hivatás népszerűsítését tűzte ki célul. A fiatalok ezért a Készenléti Rendőrség debreceni laktanyájába látogattak el és részt vettek az interaktív rendőrségi bemutatókon - írja közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség.

Gyerekek érkeztek a Debreceni Készenléti Rendőrség laktanyájára

Forrás: illusztráció/Napló-archív

A változatos rendezvényen a gyerekek kutyás, csapatszolgálati és fegyverzettechnikai bemutatókat is láthattak. Megnézhették a rendőrautókat, és motorokat, majd egy közlekedési ügyességi versenyen is tesztelhették tudásukat, továbbá a bűnmegelőzési tanácsokkal is játékos formában ismerkedhettek meg.

Hozzátették, a program nemcsak a rendőrség és a fiatalok közötti kapcsolatépítést szolgálta, hanem hogy motiválja őket a tanulásra és a rendőri hivatás iránti érdeklődésre.

A hangulatos videót itt tudjátok megtekinteni:

